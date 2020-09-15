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С-19 в Хабаровском крае: один человек скончался
За минувшие сутки в регионе выявлено 70 случаев заболевания коронавирусом.
По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки в Хабаровском крае от коронавирусной инфекции умер один человек, общее число погибших за время пандемии — 96.
За сутки выявлено 70 случаев коронавируса, общее число заболевших в регионе — 10 тыс 993 человека. Выздоровели — 26 человек, всего за время пандемии вылечились 8 тыс 841 человек.
В регионе разрешены занятия спортом на улице, с ограничениями работают фитнес-центры;
Разрешены пешие прогулки;
Работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади;
Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте;
Работает ряд образовательных организаций;
С ограничениями открыты кафе и рестораны;
Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха;
Открыты парки и скверы.