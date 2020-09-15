Комсомольчанин убил женщину тридцатью ударами

В мае 2020 года в одной из квартир дома, расположенного в Комсомольске-на-Амуре, обнаружена избитая до ужасного состояния женщина. У нее были множественные раны головы и тела. Ее отвезли в больницу, где женщина от полученных травм скончалась.





Вскоре удалось поймать мужчину, который оказался причастен к данному преступлению. Выяснилось, что комсомольчанин нанес женщине не менее тридцати ударов. Он ее бил ногами, руками и металлическим предметом.





Житель города Юности заключен под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.



