Под Хабаровском проводятся уникальные астрономические туры

Ночь. Поле возле села Дружба. Недалеко озеро, откуда ветер доносит болотный запах. Над нами - звездное небо. Астроном Владимир Моисеев настраивает телескоп. Я таких еще не видел: на вращающемся постаменте, с электронным пультом, с шириной объектива размером с бочонок. Этот прибор больше похож на небольшую научную станцию или гиперболоид из известного произведения Алексея Толстого.

Мои познания в космической оптике ограничиваются лишь любительской подзорной трубой на треноге. Оттуда неплохо видно Луну, но все же…

«Это классический телескоп Ньютона на монтировке Добсона, - рассказывает Владимир. - Диаметр объектива – 350 миллиметров. Он стоит с доставкой примерно триста тысяч рублей».

Выпускает такие приборы фирма Sky-Watcher. Монтировка здесь – не инструмент для пролома голов грубых водителей, а поворотная опора. Программное обеспечение «Небесного наблюдателя» позволяет забить координаты любого космического тела и автоматически наводиться на него.

Астроном нас предупреждает, чтобы мы перемещались по полю осторожно. Сначала у всех сложилось впечатление сакрализации процесса, ведь мы сейчас будем заглядывать в глубины Вселенной. Но все оказалось банальнее: на лугах часто пасутся коровы, а сии звери еще не додумались изобрести для себя туалеты.

Кольца и спутники

Астрономические туры для хабаровчан проводит агентство «Аквамарин» (Амурский бульвар, 6, телефон 8-800-600-52-07, www.visa-khv.ru). Собираются группы по 12 человек. Всех сажают в автобус и везут в село Дружба. Почему именно туда?

«В городе никто не смотрит на космические тела, - поясняет Моисеев. - Мешают «засветка» и смог. Основное направление наблюдений за звездами – восток и юг. Здесь, в Дружбе, такие условия есть. На восток и юг на сто километров нет больше поселков, эти направления не «засвечены», меньше взвесей. Поэтому в этой части практически идеальное небо».

К сожалению, пока астроном настраивал телескоп, небо стало затягивать облаками. Луну видно не очень хорошо. Ждем, пока тучи перестанут заслонять земной спутник. «Наблюдателя» настраивают на другую часть свода. Там находится Юпитер. Заглядываю в окуляр.

Крупнейшая планета Солнечной системы представляет собой шар с двумя поперечными коричневыми полосами. Рядом две точки – спутники. А самые зоркие разглядели на газовом гиганте красное пятно. Это многовековой стабильный вихрь. Он размером примерно с Землю, и там дует ветер со скоростью более пятисот километров в час. На Юпитере нет тверди, и в него можно провалиться. Что и произошло с героями одного из рассказов братьев Стругацких. Экипаж космического корабля постепенно раздавливала гравитация… В общем, все кончилось плохо.

Затем телескоп настроили на Сатурн. Про его легендарное кольцо знают все, даже дети. Но увидеть воочию – совсем другое дело. Я ожидал лицезреть маленький бублик вокруг планеты. Однако ошибся. Оказалось, что кольцо ярко освещено и в это время года повернуто под таким углом, что, если бы оптика была слабее, я бы принял шестую планету Солнечной системы за эллипс.

У Сатурна 82 спутника. Один из самых интересных называется Япет. Он очень контрастный – одна часть блестит как свежевыпавший снег, другая, наоборот, черная, аки копоть. Еще Япет похож на грецкий орех.

Звезда-сирота

Пока небо было не очень затянуто, нам удалось увидеть Марс. Он не красного, а оранжевого цвета. Впрочем, на этой планете многое зависит от ветра, который способен вызывать гигантские пылевые бури. В 1971 году поднялся шторм такой силы, что Марс выглядел мутным красноватым диском. Возможно, сейчас там тоже «поддувает». Распиаренные в культуре спутники Фобос и Деймос мы не увидели.

Что касается звезд, то даже через Sky-Watcher они выглядят точками. Исключений мало. В их числе Арктур. Это одна из самых ярких звезд на небосводе. Она гораздо больше Солнца и светит в 170 раз ярче. Существует популярная теория, что Арктур – чужак, он прилетел к нам из другой Галактики (точнее, Млечный путь захватил и поглотил «родину» Арктура). Такая вот звезда-сирота. Да, и в космосе бывают драмы!

«Всего в обоих полушариях, в северном и южном, мы можем увидеть 88 созвездий, - рассказал Владимир Моисеев. - Лучше всего наблюдать за звездами на экваторе или в южном полушарии – там небо лучше, стабильнее. Через север идут все воздушные фронты, частая смена погоды. А Хабаровску в этом плане повезло - через него идет вообще все!».

После Арктура нам показали скопления звезд. Шаровое скопление представляет собой собственно то, что написано на упаковке, – огромное количество звезд сосредоточено в одном компактном месте. Их там может насчитываться от нескольких десятков тысяч до МИЛЛИОНОВ.

Скопление в виде гантели (или песочных часов) я так и не смог разглядеть. А вот другое «собрание», в виде бублика, я увидел очень хорошо. Представьте, смотрите вы через телескоп на небо, а там висит яркое кольцо. Интересные все-таки формы иногда приобретает мироздание! Кстати, баранка – не что иное, как остатки погибшей галактики…

Владимир Моисеев настроил своего «Наблюдателя» на другое скопление и попросил угадать его название. Оно представляло собой расположенные на одной горизонтали две яркие звезды. Под ними что-то вроде «тела». А сбоку из «туловища» выстроились в одну линию еще несколько звезд.

Дети сказали, что созвездие похоже на оленя. Я увидел мужика с гитарой. Часть взрослых разглядела в нем робота ВАЛЛ-И. Другая часть – робота ВАЛЛ-И с гитарой. Оказывается, скопление называется «Стрекоза»…

М-да уж… В чем нельзя отказать первооткрывателям, так это в бурной фантазии. Как можно разглядеть в звездном хаосе Охотника, Скульптора или Волосы Вероники? Кто додумался назвать ковш Медведицей? В 88 созвездиях белой вороной выглядит разве что созвездие Треугольник. Удивительно, но там действительно звезды расположены в виде этой геометрической фигуры!

Удивительное рядом

Во время экскурсии туристы задавали Владимиру Моисееву множество вопросов. О кометах, «черных дырах», астероидах, сингулярности.

«Большинство комет открывают в Южном полушарии, - отвечал астроном. - Движение этих небесных тел отличается от планет. Планеты двигаются по орбитам в одной плоскости, а кометы – что-то вроде в 3D-пространстве. Красивые метеорные потоки вроде Леонидов – это части комет, которые отпадают от них, когда комета подходит близко к Солнцу. Что же касается «черных дыр», то это остатки звезд с очень большой массой. Их увидеть невозможно».

Затронули туристы и тему падения на Землю метеоритов и астероидов. По словам Моисеева, только астероид Апофис (диаметр около 325 метров, открыт в 2004 году) может представлять угрозу цивилизации. Но он прилетит не скоро, а вероятность столкновения с ним измеряется даже не процентами, а десятыми долями процента.

«За август этого года орбиту Земли пересекло около 80 астероидов из класса Аполлонов. Тонны метеоритного вещества падают каждый день на нашу планету. Каждый день открываются потенциально опасные Аполлоны. Если из космоса нам действительно будет угрожать что-то действительно опасное, нам об этом не скажут».

А челябинский метеорит наши астрономы таки проглядели. Про сингулярность Моисеев честно ответил, что сам не понимает природы этого явления. Вроде как она находится внутри «черных дыр», и любое вещество, попавшее туда, будет вытянуто в цепочку атомов.

В конце нашего тура Луна все-таки вышла из облаков и мы смогли на нее взглянуть через «Небесного наблюдателя». Это было потрясающе! На ярко-желтом шаре были видны все кратеры, трещины, моря, каналы – все до мельчайших деталей. До этого я наблюдал спутник лишь через любительский телескоп (о чем я говорил в начале статьи). Но та труба и рядом не стояла со «скай-вотчером».

В Хабаровск мы вернулись уже за полночь. Тур длился около четырех часов. Все устали, но были довольны и перезагружены впечатлениями. Я убежден, что подобные туристические продукты имеют огромный потенциал.

«Когда мимо нашей планеты проходила какая-то редкая комета, оказалось, что ее будет видно только возле Хабаровска, - рассказала директор агентства «Аквамарин» Марина Ус. – И люди приезжали даже из США, чтобы посмотреть на эту комету. Американцы потом обрабатывали полученные данные в научном центре».

Не понимаю, почему многие люди верят в призраков или ведьм? Ведь наука и космос – это вместилище огромного количества знаний и тайн. Не менее удивительных, не менее невероятных и даже не менее страшных…

Андрей Канев

Фото автора

Аполлоны – это группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Что же касается астероида Апофис, то после его прохождения мимо Земли в 2013 году специалисты лаборатории реактивного движения НАСА заявили, что возможность столкновения с Землей в 2029 году исключена, а в 2036 году чрезвычайно маловероятна.

Шаровое звездное скопление содержит большое число звезд, тесно связанных гравитацией и обращающихся вокруг галактического центра в качестве спутника. Эти скопления, в отличие от рассеянных скоплений, значительно старше, содержат гораздо больше звезд, обладают симметричной сферической формой и характеризуются увеличением концентрации звезд к центру скопления.