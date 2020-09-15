Жертв допускать нельзя, ущерб компенсировать вовремя — Дегтярев о борьбе с паводком

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил всех отвечающих за борьбу с паводком о личной ответственности

«Напоминаю, что каждый начальник на местах несет персональную ответственность. Нельзя допустить жертв. Мы должны пройти паводок с минимальными потерями, своевременно возместив людям ущерб», — заявил Михаил Дегтярев на аппаратном совещании.

Дегтяреву приходится исправлять ошибки прежнего руководства региона, котрое не смогло вовремя подготовить город к наводнениям. Сейчас в районе хабаровского Затона нет специального понтона из-за начатого процесса разрыва государственного контракта с подрядчиком. Процедура расторжения была начата прежним руководством региона. Для установки плавучего гидротехнического затвора, построенного Хабаровским судостроительным заводом, необходимо завершить устройство боковых притворов и бетонное обрамление дамбы.

Ход работ Дегтярев оценил на месте. За 2 дня четырьмя баржами уже отсыпано 12 тыс. кубометров песка, всего же требуется около 27 тыс. кубометров.

«Контракт мы заключили на 30 тыс. кубометров, чтобы подстраховаться. Песок возим из карьера в Покровке, — рассказал и.о. министра строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев. – Отсыпка дамбы позволяет защитить от паводка весь близлежащий район. Возмущают «фэйковые» публикации некоторых СМИ, которые говорят, что якобы эта дамба защищает торговый центр»

Борьба с паводком и его последствиями — приоритет для правительства региона. Дегтярев предложил проработать варианты передачи насосной перекачивающей станции возле арены «Ерофей» в муниципальную собственность, а также разработать проект его использования для защиты города от паводков и ливней.

По вопросу дамбы врио губернатора подчеркнул: разрыв контракта с подрядчиком всегда будет затягивать процесс. В связи с этим он назначил совещание руководством строительного комплекса региона.

Ранее Михаил Дегтярев осмотрел защитные сооружения в Комсомольске-на-Амуре и обсудил финансирование работ с министром природных ресурсов и экологии РФ. Правительство России выделит 3 млрд рублей для строительства дамб в Комсомольске.

Тема противодействия наводнениям находится на особом контроле у главы региона. Так, 1 сентября состоялась «Прямая линия с Михаилом Дегтярёвым». Одной из самых животрепещущих тем стал вопрос ежегодных паводков на Амуре. Михаил Дегтярев отметил, что предложит федеральному центру реализовать масштабный проект по очистке Амура. Ведь в его бассейне фактически с советских времен не проводились работы по углублению русла, что в той или иной степени могло усилить последние паводки.



