Десятки населенных пунктов благоустроили в Хабаровском крае по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Регион попал в число успешных по созданию комфортной среды проживания, к осени работы завершились на 69 территориях

К осени в разных районах Хабаровского края после реконструкции сдали 69 общественных территорий – больше половины от запланированного. На 49 объектах работы все еще продолжаются, но до конца года их закончат. Большую часть средств на ремонты районы получили из федерального бюджета по нацпроекту «Жилье и городская среда». Только в августе-сентябре торжественная приемка общественных пространств прошла в Амурске, Вяземском, Эльбане, поселках Майский, Ягодный, Сита, селах Маяк, Вознесенское, Осиновая Речка и Полетное.

Главная задача — в кратчайшие сроки сделать притягательными для людей села и поселки: развитая инфраструктура позволит людям закрепиться в небольших населенных пунктах. В создание и реконструкцию парков и скверов вкладываются серьезные средства, при создании проектов учитывалось мнение местных жителей.

Работы идут под контролем правительства региона и врио губернатора Михаила Дегтярева, он следит за тем, чтобы подрядчики делали все в срок, Хабаровский край ушел от практики создания долгостроев.

На днях в селе Дормидонтовка в Вяземском районе открыли местный парк. А в селе Бичевая перерезали ленточку в сквере «Золушка» и парке Свиданий, который специально построили, чтобы в это место могли приходить молодожены. В другой части региона амурчане отметили открытие еще одной аллеи городского парка.

«Каждый из проектов потребовал немалых вложений. К примеру, в Бичевой реконструкция обошлась в 3 млн рублей. На эти деньги в парке уложили брусчатку, провели освещение, установили ограждения, скамьи и урны. Символическим подарком для влюбленных стала карета в форме сердца. Вместе с артобъектом установили и панели с изображением героинь лучших мультфильмов Disney, что понравилось детям. Рядом находятся Рябиновая аллея и концертная площадка, благоустроенные в прошлом году, а также детский игровой комплекс. В итоге в селе теперь есть по-настоящему многофункциональное общественное пространство, в котором понравится отдыхать всем жителям», — рассказала замначальника управления жилищного хозяйства минЖКХ края Екатерина Пьянкова.

В Дормидонтовке после реконструкции тоже появилась своя достопримечательность. В парке отреставрировали обелиск, посвященный героям Великой Отечественной войны. Площадку перед ним выложили брусчаткой, а по обеим ее сторонам поставили удобные деревянные скамьи, чтобы пришедшие почтить память героев могли отдохнуть в тишине этого места.

В подростковой зоне парка тоже произошли большие изменения. Здесь установили тренажеры, дополнительное освещение и скамейки, а в центре площадки оборудовали очаг для костра. Общая стоимость дизайнерских решений составила почти 3,4 млн рублей.



