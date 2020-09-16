В музее истории города Хабаровска работает уникальная экспозиция

На выставке представлены экспонаты с тысячелетней историей: керамическая посуда, осколки керамики, каменные орудия труда, предметы и украшения из кости. Часть экспонатов имеет очень солидный возраст – XIII-IX век до нашей эры.

Все эти экспонаты были обнаружены на территории города Хабаровска. «Если уж быть точнее, то в районе детского санатория», - уточняет мой персональный экскурсовод Александр Соболев. А не про эти ли черепки он уже рассказывал и показывал мне снимки? «Совершенно верно, дело было в начале этого года. Да вот ковидла злая отодвинула сроки выставки «Древности Хабаровска», где представлена археологическая коллекция памятника «Санаторий Амура», - парирует научный сотрудник.

А откуда такая достаточно точная, с разбегом в пару-тройку веков до нашей эры, датировка керамики? «Элементарно! Делали в Японии методом радиоуглеродного анализа», - поясняет Александр Соболев. И начинает свой рассказ и показ с большого и нужного – с керамической посуды.

Бохай и закусывай!

В процессе раскопок специалистами Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры в районе детского санатория была обнаружена масса черепков. Из них удалось реконструировать несколько керамических сосудов.

- Более темное – это натуральное, а вот то, что белого цвета, это уже современные материалы?

- Абсолютно точно, специалист тщательно реставрировал все эти керамические изделия. Причем часть экспонатов, по предположению специалистов, носила утилитарную функцию – могла быть использована в качестве кухонной утвари. Что-то служило каким-то религиозным целям, - начинает рассказ Александр Соболев.

Действительно, большой и тяжелый кувшин с узким горлышком, которое заканчивается широким раструбом, как-то тяжко использовать в быту. «Более мелкие горшки понятны, в них можно было хранить различные сыпучие продукты или жидкости», - рассказывает Александр Соболев. Чисто кухонное использование. Но даже такие повседневные предметы украшены, пусть простейшим, но рисунком, что свидетельствует о достаточно высоком культурном и технологическом уровне мастеров.

«А теперь самый примечательный сосуд из нашей коллекции. Смотри, какой он формы и весьма солиден по весу и размеру. И горлышко узкое, и по верху масса мелких отверстий», - рассказывает музейный работник. Очень специфичный сосуд, явно для чего-то вкусного и полезного. «Так оно и есть. Мы предполагаем, что он служил для приготовления напитков типа браги. Ингредиент - дикий амурский виноград, что хорошо бродит, помещался внутрь сосуда, узкая горловина закрывалась крышкой. А через эти маленькие отверстия излишки газа могли выбрасываться в атмосферу», - со знанием предмета поясняет Александр Соболев. Получившийся натурпродукт переливался в более мелкую посуду, что стоит рядом. Одним словом, технология в несколько тысяч лет.

Инновации каменного века

Именно технология! Чтобы вылепить керамические изделия солидного размера и с достаточно тонкими стенками - менее сантиметра, это надо обладать умением и оснасткой. «Может быть, что-то типа простейшего гончарного круга – вертикальный столб с каменным кругом мог быть в распоряжении мастера. Крутанул, и пока за счет инерции круг вращается, можно лепить. Но это маловероятно. Скорее всего, было проще. Первым делом находили глину, готовили площадку, а потом из хорошего исходного сырья очень быстро, слой за слоем и «выстраивали» изделие. Потом костяной лопаточкой наносили узор», - рассказывает Александр Соболев про первый этап гончарного производства.

Потом должен идти обжиг. Но, насколько я помню, на территории края так и не найдено ни одной печи для обжига. «Скорее всего, обжиг производился за счет печей, что могли быть выкопаны на склонах и обрывистых берегах. В них разводился огонь, и в течение 8-10 часов поддерживалось горение. За счет тяги и тепла происходил постепенный обжиг сосудов различных размеров», - поясняет технологию музейный работник. Потом, со временем, все это обрушивалось – вот и не осталось следов.

Из мелкой посуды

Но даже маленькие черепки, когда-то бывшие теми или иными сосудами, очень интересны из-за своего возраста и технологии изготовления. Представленным фрагментам стенок сосуда, по самым скромным подсчетам, несколько тысяч лет. «На витринах осколки предметов Осиповской культуры, что были изготовлены местными гончарами в XI-IX веках до нашей эры», - уточняет специалист. Подвески из глины и единственная подвеска из металла имеют иную историю. Их могли производить как в XIII веке до нашей эры, так в первое тысячелетие нашей эры.

А вот из маленьких чашечек, что могли бы поместиться на ладони, по всей видимости, не пили. Многочисленные мелкие отверстия в верхней части как бы подсказывают, что в эту посуду могли помещаться угольки, которые, тлея за счет тяги, своим дымом отпугивали летающих и кровососущих насекомых. «Вполне себе реальная гипотеза. А может быть, туда помещались благовония для тех или иных духовных треб», - предполагает Александр Соболев.

По словам специалиста, в то время климат на нашей территории был теплее и не такой влажный. Большая часть края была покрыта водой, вплоть до нынешнего озера Болонь. А мыс в районе нынешнего детского санатория, как и ряд других возвышенностей, был достаточно плотно заселен. Вокруг тайга – много мясной пищи и топлива, вода рядом – значит, и рыба есть, климат мягче. «Поэтому на утесе, в одном и том же месте, и идет наслоение различных археологических культур. Люди в таких удобных местах селились тысячелетиями», - поясняет Александр Соболев.

Посреди всего этого разнообразия изделий из керамики и исходного сырья, поделок из камня смотришь на единственную подвеску из металла, и возникает вопрос: «А где же бронза?». На что специалист парирует: «На территории края в то время не нашли залежей меди и олова. Привозное сырье - безумно дорого». Получается, что в Приамурье и Приморье из каменного века шагнули сразу в век железный?! Вот вам еще одна туристическая «фишка» нашего региона.

Клыки, перья и хвосты

А по пути при помощи каменных орудий изготавливали из кости нужные в быту мелочи. Я сначала подумал, что шило темного цвета - из гранита. Оно тщательно отполировано, да так, что на гранях свет играет. Мастера! «Ни в коем случае, это проколка из кости. Как и все экспонаты, что представлены в этой витрине», - поправляет Александр Соболев. И наконечники стрел, и фрагмент пластины костяного доспеха, и что-то типа мини-тяпки – все из костей с многовековой историей, с VI-IV до нашей эры и до III-IV нашей эры. Исходное сырье – кости животных и клыки кабана.

- Из клыков изготавливали подвески. Но они и сами могли служить в качестве украшения. Какие-то из племен использовали клыки, кто-то перья птиц. Другие украшали себя хвостами леопардов, - рассказывает музейный работник.

- А куда, простите, втыкались перья и клыки?

- Все эти изделия, скорее всего, служили для украшения головных уборов. Хотя, вполне возможно, могли вплетаться в волосы, - поясняет Александр Соболев. И опять вполне возможно: - А что вы хотели, полных и достоверных данных нет. Отдельные, по существу отрывочные, летописные источники – без иллюстраций.

- И откуда такое количество хвостов набрали?

- Не стоит забывать, что в то время и плотность населения была гораздо ниже, и количество леопардов больше, - рассказывает Александр Соболев.

Копать будем?

В Хабаровском крае места с тысячелетней историей исследуются в стиле «хватай мешки - вокзал отходит». В последний раз хабаровские древности на утесе в Северном копались в 2017 году, в аварийном режиме. В тот год один чудила мудрый начал строительство особнячка. В зоне, где залегают исторические реликвии? Да, именно так. Цитата: «…была срыта часть вертикального склона надпойменной террасы р. Амур, на которой располагается памятник архитектуры, на площади порядка 340 квадратных метров обрушился культурный слой. Еще около 140 квадратных метров находились под угрозой обрушения». Вот таким варварским способом артефакты начали «появляться на свет». Ну и кто он, этот домовладелец на берегу Амура? Оно без памяти - мой диагноз. А краевым и городским властям стоит (на будущее) таких хитро-мудрых давить рублем. Иначе растеряем последнее.

Ради спасения уникальных экспонатов сотрудники Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры производили раскопки в «аварийном режиме». В новом веке практически все раскопки в крае производятся именно так, «по случаю». Увы, на большее в крае и в городе не хватает денег. Обидно, честное слово. Специалисты есть, масса студентов обучается по профилю, а в музеях города все чаще - дешевый «новодел». Вместо реальной истории. И буквально под ногами – тысячелетняя история земли, где мы живем. Об этом надо трубить везде, об этом надо кричать аршинными заголовками.

По словам специалистов, в районе детского санатория вскрыто менее трех (!) процентов территории. Могут быть найдены еще сотни, а может, и тысячи экспонатов. Глубина их залегания – несколько метров. В черте города – шикарный туристический аттракцион, который легко раскрутить. Место там просто замечательное – мыс с шикарными видами во все стороны, легко достижимое и так же легко (если есть желание) охраняемое. Побывать на месте раскопок, увидеть историю «в поле», а потом - в музей, где действует постоянная, а не на пару месяцев, выставка. Нет, не понимаю я хабаровских чиновников, на каждом углу обсуждающих за счет чего увеличить туристический поток. Такие экспонаты, такая история – в десятки тысяч лет! Большой справочный материал как по истории раскопок на территории города, так и по истории края… Благодаря постерам, развешанным на стенах, я теперь представляю, что это такое - Осиповская, Малышевская, Кондонская, Урильская, Польцевская археологические культуры. Хотите тоже знать? Приходите в музей истории города Хабаровска!

Андрей Дунаевский

Фото автора

Бохай, в корейском варианте Пархэ, – первое государство тунгусо-маньчжуров, располагавшееся на территории Маньчжурии, Приморского края и в северной части Корейского полуострова. В 926 году было завоёвано киданями. Бохай было многонациональным государством, но основным населением его была титульная нация мохэ.

Радиоуглеродный анализ - разновидность радиоизотопной датировки, применяемая для определения возраста биологических останков, предметов и материалов биологического происхождения путём измерения содержания в материале радиоактивного изотопа углерода-14 по отношению к стабильным изотопам углерода. Предложен Уиллардом Либби в 1946 году.