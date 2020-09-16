В Хабаровске ребенку-инвалиду не давали лекарство за 8 миллионов рублей

Жительница Хабаровска обратилась в прокуратуру с жалобой. Дело в том, что ее сын является ребенком-инвалидом. Ему поставлен диагноз – спинальная мышечная атрофия 2 типа. Ребенку требуется принимать препарат Спинраза (Нусинерсен).





Это лекарство очень дорогое. Один флакон стоит почти восемь миллионов рублей. Инвалиду требуется на первый год лечения 6 флаконов препарата, в дальнейшем – по 3 флакона до выздоровления. То есть за первый год необходимо заплатить более сорока миллионов рублей.





Однако министерство здравоохранения не обеспечивало больного несовершеннолетнего Спинразой. Прокурор города обратился в суд с иском о возложении на минздрав обеспечения инвалида лекарством в необходимом количестве. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства.



