Правительство Хабаровского края поможет достроить проблемные дома

Специалисты министерства строительства Хабаровского края начали проводить встречи с дольщиками, которые много лет не могут получить свои квартиры. Большое внимание уделяется ситуациям, где компании-застройщики находятся в стадии банкротства. В этом случае региональные власти контролируют целевое направление средств на достройку.





В ближайшее время пройдут встречи дольщиков с представителями «проблемных» строительных компаний. Таких, как ООО «Город», ООО «Востокстройсервис», ООО «Диалог», ООО «Тополек». Рандеву будут проходить по поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.





«Я держу на контроле этот острейший вопрос, который для меня, как для руководителя очень болезненный. Необходимо рассказать жителям о проводимой правительством края работе, отчитаться по каким объектам планируем привлечь федеральное финансирование, как выстраивается диалог с федеральным фондом защиты прав дольщиков. Каждый проблемный долгострой необходимо разобрать в ручном режиме, принять «дорожные карты», - отметил Михаил Дегтярев в ходе «прямой линии» с жителями региона.





Напомним, что деньги на достройку проблемных домов выделит федеральный и региональный бюджеты. В список долгостроев попали 11 самых, так сказать, вопиющих случаев. Доля края в софинансировании составит 210 миллионов рублей. Доля федерации – около 1 миллиарда 310 миллионов рублей.



