В Хабаровске будут снова пересаживать почки

Спустя много лет в краевом центре снова начнут осуществлять трансплантацию почек. Врачи уже прошли обучение в московском координационном центре по донорству органов и других профильных учреждениях. Сколько у нас проведут таких операций, пока неизвестно, но, по словам и.о. зампреда правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова, «если мы сделаем хотя бы 10 трансплантаций – это уже большой шаг вперед».

Операции по пересадке почки в Хабаровске проводились на базе ККБ №1 до начала 2000-х годов, сообщает издание «Хабаровский край сегодня». Однако потом в местных СМИ появилась информация, что якобы имело место продажа органов за границу. Было возбуждено уголовное дело, которое ничем не закончилось. Однако операции по трансплантации почек прекратились.

Последний раз почку в Хабаровске пересаживали в 2004 году. Тем не менее, табличка с надписью «Отделение гемодиализа и пересадки почки» до их пор висит в больнице – ее так никто и не осмелился снять.