В Хабаровском крае отменили театральные «шахматы»

Роспотребнадзор отменил на территории региона шахматную рассадку в театрах и кинотеатрах. Хотя послабление мер в связи с уменьшением волны коронавируса продолжается, масочный и дезинфекционный режим остается в силе. Об этом заявила руководитель надзорного ведомства в Хабаровском крае Татьяна Зайцева.





Так, зрители должны носить защитные маски. Культурные учреждения обязаны обеспечить корректную работу вентиляционной системы, чтобы воздух мог свободно уходить из зала, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.





Председатель правления ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников отметил, что бизнес Хабаровска начинает выходить из кризиса и возвращаться к «доковидным» зарплатам. Он предложил увеличить количество людей за столами в кафе и ресторанах.



