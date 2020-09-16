Житель Хабаровского края заплатил за свою лень почти «полтос»

В Амурске местный житель «уговаривал» водяру вместе со своей 29-летней знакомой. Вскоре алкоголь закончился. Мужчине, видимо, было лень идти за горькой и функцию «гонца золотые пятки» он возложил на свою собутыльницу. Он дал ей свою банковскую карту и сообщил пин-код.

В голове женщины созрел хитрый план, который она тут же и исполнила. Она сняла деньги в ближайшем банкомате (более сорока тысяч рублей) и была такова. Часть финансов она потратила на еду и бухло, на другую часть приоделась.

Мужчина, не дождавшись ни пассии, ни вожделенной водки, обратился в полицию. Стражи порядка вскоре задержали воровку. Выяснилось, что та в середине весны освободилась из колонии, где отбывала наказание за кражу.

Возбуждено уголовное дело. До вынесения приговора в отношении обвиняемой избрана мера пресечения - заключение под стражу.