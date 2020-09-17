Лесники Хабаровского края получили 28 УАЗов

Сразу после церемонии передачи техники 28 новеньких УАЗов своим ходом отправились в лесничества региона. Вручая ключи довольным шофёрам, врио губернатора края Михаил Дегтярев отметил важность технического переоснащения: «Мы благодарны Президенту, на перевооружение лесной службы сегодня направляются большие средства. Благодарю также всех, кто будет работать на этих машинах. В преддверии Дня работников леса (20 сентября. - Прим. автора) мы вручаем нашим лесничествам новые автомобили. Уверен, данная техника позволит повысить эффективность вашей работы и оперативно контролировать исполнение лесного законодательства». На приобретение именно этой партии легковых машин в двух исполнениях – фургон и пикап – было потрачено около 24 миллионов рублей.

В торжественном вручении ключей и документов от новых автомобилей принимал участие хозяин русского леса – «бурый медведь». Такая, знаете ли, колоритная «зверюга» - гладкий, с солидным брюшком! Что позволило вполголоса пошутить в задних рядах: «Это к ним приходит полный песец, у нас же мишки упитанные». А что вы хотели, поясняет специалист, подножного корма в дальневосточной тайге по-прежнему предостаточно! Ягоды, грибы, шишки! Да ежели желудь спелый, его всякая свинья любит, особенно дикая.

После всех речей и фанфар врио губернатора отправился смотреть УАЗики. И не только взглянул «оком государевым» – залез под капот пикапа, по пути получив пояснения от шофера. Протестировал один из автомобилей, сев за руль и сразу заведя его. Кстати, это не было показухой. В другие машины, спустя пару-тройку минут, по-хозяйски начали усаживаться водители, чтобы после осмотра, проверки и прогона двигателей тронуться в путь-дорогу.

Андрей Петров, заместитель начальника краевого управления лесами, отметил качество пришедших УАЗиков: «Техника отличается повышенной проходимостью. В условиях таежных дорог один из важных факторов. За прошлые годы работы такие автомобили уже хорошо себя зарекомендовали». И только те, кто в отдаленных районах эксплуатируют подобные «внедорожники», имеют особое мнение, предпочитая кататься на импортных джипах. Они, конечно, дороже, но проще и удобней в эксплуатации, да и ремонтируются реже. Оказывается, что в городе Хабаровске, да и в крае, довести до ума импортную «тачку» на порядок проще и быстрее, чем отечественный внедорожник.

Далее Дегтярев осмотрел партию из десяти вездеходов специального оснащения и исполнения - пожарный вездеход ярко-красного цвета, предназначенный для доставки людей, оборудования и инвентаря к местам тушения пожаров в труднодоступных местностях. Эта техника в ближайшее время будет передана в краевые автономные учреждения лесного хозяйства. Кроме того, до конца года прибудет еще одна партия вездеходов. Но они буду «заточены» под иные функции – патрулирование и реагирование. И, соответственно, будут в иной комплектации и менее яркого - зелено-болотного окраса.

В этом году Хабаровский край купил уже 45 единиц спецтехники при помощи федерального финансирования, в 2019 году на федеральные деньги регион приобрел сразу 48 единиц специального автотранспорта.

Но и этого мало. Там, где требуется 16 единиц техники для нормального функционирования предприятия, эксплуатируется половина от этого. И то добрая часть этой половины имеет 80-процентный износ. И как ЭТО ездит?! «Перемещаются, куда деться», - уверяют сотрудники лесной отрасли. Глубинка всегда славится мастерами на все руки. Самое интересное выясняется при разговорах с работниками низового звена. Оказывается, в некоторых отдаленных лесных хозяйствах техника порой ремонтируется на средства местного руководства. Как это? «Требуют по полной, а финансирование оставляет желать лучшего», - тяжко вздыхает сотрудник одного из хозяйств. Как заверил работник, с приходом новой техники реагирование возрастет. В частности, с появлением новых пожарных вездеходов появится возможность примерно 80 процентов лесных пожаров ликвидировать в первый день возгорания. А это значит, что наши леса станут меньше гореть. И по большому счету, всем нам будет легче дышать.

До конца 2020 года в регион поступят еще десять образцов специальной техники для работников леса - пять автобусов, три полуприцепа и два гусеничных трактора. Всего на балансе учреждений лесного хозяйства края числится 800 с хвостиком единиц спецтехники.

Как отметил Михаил Дегтярёв, все это делается для того, чтобы мы общими усилиями берегли и приумножали леса - достояние нашего народа.

Напомним, что не так давно врио губернатора побывал на озере Амут, чтобы на месте ознакомиться с фактическим положением вещей по вырубке лесов в окрестностях этого уникального природного образования.

Андрей Дунаевский

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