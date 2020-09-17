В Хабаровском крае Гуз и Чмух стали депутатами

На территории региона 13 сентября прошло множество избирательных кампаний

Одна из самых важных - дополнительные выборы депутата Законодательной думы по Тополевскому одномандатному избирательному округу. Победителем признана бывшая глава села Тополево 72-летняя Наталья Чумакова, набравшая 43,57% голосов избирателей. Чумакова – самовыдвиженка, она смогла обойти других самовыдвиженцев и представителей партий «ПАРНАС», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ.

Также в единый день голосования в 15 районах Хабаровского края прошли выборы в органы местного самоуправления. Победителем в борьбе за пост руководителя Аяно-Майского района стал Алексей Ивлеев (49,52%). Причем с минимальным перевесом от своего оппонента Виктора Лисина – всего 58 голосов.

Явка на выборах главы Вяземского района составила 31,29%. Для мэра города Вяземский Александра Усенко этот плебисцит стал следующим этажом в карьерном лифте. Именно Усенко выиграл выборы главы района (25,57%). Его противник Ольга Мещерякова набрала 21,64%.

Главой Охотского района стал самовыдвиженец Максим Климов, набравший 53,93% голосов. Явка составила 37,91%.

Также на территории региона выбирали: депутата городского поселения «Город Амурск» (победитель - Дмитрий Ван, «Справедливая Россия»); главу Падалинского сельского поселения (Денис Кротов, самовыдвиженец); главу села Омми (Жарема Гаер, самовыдвижение); главу села Аян (Алексей Мяло, ЛДПР); депутатов сельского поселения «Село Аян» (Ксения Пономарева, Сергей Яковлев, оба – «Единая Россия», Эльвира Стручкова, Александр Стулков, оба - ЛДПР); депутата Собрания депутатов Бикинского района (Александр Гореликов, самовыдвижение); депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино» (Иван Беляков, Александр Гуз, Юлия Гамерман, Варвара Леонова, все самовыдвиженцы).

Далее. Выбрали: депутата городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» (Сергей Казберов, самовыдвиженец); главу села Алонка (Дмитрий Клян, самовыдвиженец); депутатов сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» (Елена Гуменник, Ирина Стрельникова, обе – ЛДПР, Дмитрий Лебедев, «Справедливая Россия», Оксана Самбур, КПРФ, Надежда Нагучева, самовыдвижение); депутатов сельского поселения «Село Хурба» (Максим Букакин, Раиса Буслаева, Надежда Гуляева, Екатерина Фещенко, все самовыдвиженцы); депутатов рабочего поселка Переяславка (Сергей Селиванов, ЛДПР, Виталий Евсеев, самовыдвижение, Юрий Желудков, КПРФ); депутатов сельского поселения «Село Булава» (Федор Банзерук, Нина Гуйтина, Станислав Кожемкулов, Галина Чмух, все самовыдвиженцы) и многих других.

«Выборы в крае прошли спокойно, без серьезных нарушений и, главное, конкурентно, - сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. - Я так настраивал краевой избирком ещё в начале своей работы в регионе. Для меня не важна партийная принадлежность победивших кандидатов, важна их поддержка людьми, легитимность. Буду работать со всеми избранными главами и депутатами на развитие Хабаровского края».

«По результатам выборов, состоявшихся 13 сентября 2020 года, в единый день голосования, трое из одиннадцати выдвинутых партией «Справедливая Россия» кандидатов получили депутатские мандаты, - подытожил руководитель Хабаровского регионального отделения партии Игорь Глухов. - Ван Дмитрий Игоревич, 1991 года рождения, стал депутатом Совета депутатов городского поселения «Город Амурск», набрал 39,8% голосов. Депутатом Собрания депутатов Охотского муниципального района избран Любин Николай Александрович, 1952 г.р. Лебедев Дмитрий Викторович, 1978 г.р., дополнительные выборы депутатов сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского района. На дополнительных выборах по Тополевскому округу в краевую думу достойно выступил наш кандидат Виктор Викторович Шишкин. Результат выборов определило досрочное голосование солдат срочной службы, многие из которых не имеют никакого отношения к нашему краю. Увы, мы в очередной раз видим использование административного ресурса в пользу одной большой партии».

Игорь Свинников