Защищать Хабаровск от потопа будет километровая водоналивная дамба

Водоналивную дамбу протяженностью 950 метров начали сегодня монтировать спасатели на набережной краевого центра. Она перекроет отрезок от начала набережной до утеса. Инженерное сооружение закончат разворачивать до конца дня. По бокам от гидробарьера разложат мешки с песком. Еще один уровень мешков выложат вдоль металлического ограждения набережной.





Сегодня Амур поднялся еще на 21 сантиметр, его уровень теперь составляет 594 сантиметра. Специалисты прогнозируют, что в выходные Амур поднимется до 650 сантиметров. В районах города, примыкающих к реке, возводят земляные дамбы и запускают насосы.





Например, на улице Штормовой инженерное сооружение закончили насыпать в час дня. Его планируется расширить до 7 метров и поднять до прогнозируемого уровня Амура в 650 сантиметров. На строительстве «антипаводкового защитника» задействован фронтальный погрузчик и шесть КАМАЗов, которые возят сланец из Ильинки.



