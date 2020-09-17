Житель Хабаровского края с помощью ребенка «косил» от армии

«А в наше время на тех, кто не служил, девушки не обращали внимание!». Такую фразу неоднократно можно услышать от представителей старшего поколения. Однако времена меняются. В наше время девушки охотно «замутят» и с парнями, которые последний долг Родине отдавать не намерены.





Как, например, случилось в Бикине. Местному жителю в конце 2019 года пришла повестка в армию. Топтать сапоги тот не захотел. И стал «косить». Этот факт не помешал тому, что девушка родила от «антипатриота» ребенка.





Когда армейским надоело ждать бикинца в свои ряды, они обратились в прокуратуру. Представителям надзорного ведомства парень заявил, что служить не хочет ввиду того, что у него недавно родился ребенок.





Однако в прокуратуре навстречу не пошли, а возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). В результате, бикинца оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края.



