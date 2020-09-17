В Хабаровском крае 67 человек заразились коронавирусом

По данным на утро 17 сентября текущего года, на территории нашего региона общее число заражений COVID-19 составило 11126. За последние сутки выявлено 67 новых случаев заболевания.

Всего же от коронавируса скончалось 99 человек, вылечилось 8990. Остальные получают лечение.

Хабаровск и Хабаровский район лидируют в списке количество зараженных (8214 случаев). На втором месте – Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район. Там 1617 ковидных пациентов.