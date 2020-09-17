Михаил Дегтярев: К северу нужно повернуться лицом

«К нам лет пятнадцать губернаторы не прилетали», - сказали жители Тугуро-Чумиканского района, увидев Михаила Дегтярева. Теперь врио главы региона жители северных территорий края явно будут видеть чаще – Дегтярев активно ездит по краю, знакомится с проблемами и разговаривает с местными жителями. И ограничиваться одной поездкой он, скорее всего, не намерен.

Высокопоставленные чиновники настолько редко ездили с визитами на север, что там уже успела выработаться своя специфика. К сожалению, со знаком «минус». В Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском до сих пор не знают, что такое нормальная транспортная доступность, хорошая скорость интернета, полная кадровая обеспеченность медицинского персонала, капитальный ремонт дошкольных учреждений. Отдельной строкой идет проблема с отказами при выделении квот на вылов рыбы представителям общин коренных малочисленных народов севера.

Врио губернатора после общения с северянами тут же распорядился заняться решением накопившихся проблем.

«На первом месте из трудностей – медицина, - сказал Михаил Дегятрев. - Здесь катастрофическая нехватка персонала, не говоря о состоянии помещений. Вижу это и намерен поручить краевому минздраву рассмотреть варианты оперативного решения вопроса. Возможно, имеет смысл повторить опыт выездной бригады врачей. Много жалоб на неудовлетворительное лекарственное обеспечение. Такое отношение к населению отдаленных территорий недопустимо. Будем разбираться».

Что же касается проблемы квот на добычу рыбы, Дегтярев намерен детально разобраться в этом крайне нелегком вопросе. Как показывает практика, врио способен это сделать за небольшой срок.

«Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края до 2030 года практически ничего не предусматривает в отношении северных районов. Так нельзя. Этим территориям нужно уделять особое внимание. К северу нужно повернуться лицом», - отметил Михаил Дегтярев.