В Хабаровске появился новый «обнаружитель» микробов

В Хабаровской городской больнице №10 аппаратное пополнение – там запустили новый бактериологический автоматический анализатор VITEK 2 COMPACT. Он предназначен для идентификации микроорганизмов вроде бактерий и грибов. Также в его функцию входит определение чувствительности микробов к антимикробным препаратам.





Прибор весьма технологичен. Ранее сотрудникам больницы требовалось 4-5 дней, чтобы обнаружить возбудителей болезни. Теперь на новом оборудовании процесс займет 5-8 часов.





VITEK 2 приобрели за счет федерального бюджета. Его стоимость – почти семь миллионов рублей. Как именно действует аппарат?





«Например, у пациента было хирургическое вмешательство и после идет воспалительный процесс. Наши специалисты берут посев раневого содержимого и делают посев на наши среды. Раньше, когда не было этого аппарата, нужно было сеять на несколько сред, проводить идентификацию. А теперь этот процесс автоматизирован. Идет анализ материала и параллельно проверяется чувствительность к антибиотикам. По результатам, врач назначает наиболее эффективное лечение», - рассказала заведующий клинико-диагностической лаборатории городской клинической больницы №10 Марина Бобровникова.



