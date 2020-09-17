В Хабаровске собрали лотерейных миллионеров

В краевом центре состоялся пресс-брифинг «Россия – страна победителей!», организатором которого выступил крупнейший распространитель российских государственных лотерей «Столото». Лотерейные продукты сейчас активно развиваются на территории нашего региона. По словам директора по продажам «Столото» Романа Роменского, за последние пять лет на Дальнем Востоке «родился» 141 миллионер, из них 27 пришлось на Хабаровский край.

Каждый день в регионе реализуется 1930 выигрышных билетов. Средняя ежемесячная выплата победителям составляет 10,1 миллион рублей. Всего в портфеле брендов «Столото» 17 гослотерей («Русское лото», «Рапидо», «Жилищная лотерея», «Золотая Подкова» и т.д.). Организатором розыгрышей выступают министерство финансов РФ и министерство спорта РФ.

На брифинге присутствовали везунчики, которые смогли выиграть с помощью лотереи суммы примерно по миллиону рублей. Один из них благодаря этим деньгам решил жилищный вопрос.

«Вопреки расхожему мнению, выигрыш в лотерею не облагается 35%-м налогом, - рассказал Роман Роменский. – Такой налог действует в отношении призов, выигранных, например, в интеллектуальной викторине. Лотерея – это другой субъект. Налог на выигрыш здесь составляет только 13 процентов».

Присутствующим на пресс-брифинге журналистам подарили несколько билетов моментальной лотереи. Работники пера не сдержались и стали стирать покрытия билетов. Нескольким из них прямо на мероприятии удалось выиграть суммы. Какие именно? Читайте в ближайшем номере газеты Молодой дальневосточник XXI век.