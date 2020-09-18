Дегтярев дал понять, что поблажек руководителям не будет

Чрезвычайная ситуация с паводком в Хабаровском крае добавила в лексику Дегтярева жесткие нотки - всякий чиновник и начальник знает: работы будет много и отвечать за неё придется лично перед врио губернатора. Дегтярев на одном из последних аппаратных совещаний «дал установку»: паводок необходимо пережить без суеты, провалов в работе и без жертв. А еще пообещал компенсировать жителям региона потери от большой воды.

«Напоминаю, что каждый начальник на местах несет персональную ответственность. Нельзя допустить жертв. Мы должны пройти паводок с минимальными потерями, своевременно возместив людям ущерб», - заявил Михаил Дегтярев на аппаратном совещании.

Хабаровск

Строго говоря, паводок - это не только экзамен для Дегтярева как руководителя, но исправление того, что было не доделано прежним руководством региона. Сейчас приходится наверстывать. Нет подрядчика на дамбе в хабаровском затоне, контракт был давно расторгнут.

Борьба с паводком и его последствиями - приоритет для правительства региона. Дегтярев предложил проработать варианты передачи насосной перекачивающей станции возле арены «Ерофей» в муниципальную собственность, а также разработать проект его использования для защиты города от паводков и ливней.

По ходу серьезной работы приходится и опровергать ложную информацию, слух пошел, что защищать будут не город, а лишь торговый центр. Но частной лавочки не будет.

«Контракт мы заключили на 30 тыс. кубометров, чтобы подстраховаться. Песок возим из карьера в Покровке, – рассказал и.о. министра строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев. – Отсыпка дамбы позволяет защитить от паводка весь близлежащий район. Возмущают фейковые публикации некоторых СМИ, которые говорят, что, якобы, эта дамба защищает торговый центр».

По вопросу дамбы врио губернатора подчеркнул: разрыв контракта с подрядчиком всегда будет затягивать процесс. Дегтярев решил провести оперативное совещание по этому поводу, большую воду нельзя пускать в город.

Комсомольск-на-Амуре

Затянуто все и в городе президентского внимания — Комсомольске-на-Амуре. Там история с защитными сооружениями тоже тянется очень давно, с регулярными провалами в работе. Сейчас комсомольские дамбы на особом контроле, в том числе и в правительстве России. Дегтярев просил у министра природных ресурсов и экологии финансовой помощи. Правительство выделит дополнительно 3 млрд рублей на обеспечение защиты Комсомольска.

Ванино

Если в Хабаровске большая вода, то в Ванино, где на прошлой неделе был Дегтярев, — большой уголь и «перезревшие» проблемы жителей побережья.

Группа жителей пос. Заветы Ильича, где на мысе Веселом намечается строительство нового угольного терминала, специально приехала в Ванино, чтобы вновь привлечь внимание Михаила Дегтярева к их опасениям по поводу экологической безопасности проекта.

«Общественные слушания по этому вопросу намечены на 30 сентября. Вам надо собраться, взвесить все "за" и "против", прийти к общему знаменателю. Вы должны объединиться и решить. У государства есть один инструмент - общественные слушания. Руководствуясь вашим мнением, решение будет принимать глава района. Мы, со своей стороны, инвесторов призвали к диалогу, до этого его не было», - напомнил врио губернатора.

Компания «Порт Дальний» опубликовала проект своей социальной программы, который предусматривает выделение определенного процента доходов на социальное развитие пос. Заветы Ильича. Этот вариант люди также могут совместно обсудить, и решить - устраивает ли он их.

В Ванино Михаил Дегтярев побывал в районном краеведческом музее, двух школах и хоккейном центре, построенном одной из работающих в районе компаний.

В школе № 4 ему удалось лично убедиться: горячее питание доступно всем ученикам, младшие классы обеспечены бесплатными обедами, как того требует обновленное законодательство РФ.

Знакомясь с новым информационно-библиотечным центром в школе № 3, Михаил Дегтярев отметил вклад крупных компаний в развитие новых образовательных технологий.

Это, как стало уже понятно, была не просто формальная поездка, для отчета. Врио налаживает с людьми тесный контакт, избегает дежурных вещей. Ну и готовится избавляться от «наследства».

«Заметил, что у нас в крае не принято благодарить друг друга. Хочу изменить эту тенденцию. Буду благодарить всех за искренность, трудолюбие, за внимание к проблемам, за любовь к родному краю. Этим подам пример, чтобы люди также научились друг друга благодарить и поддерживать», - сказал врио.

Общаясь с людьми, врио губернатора акцентировал их внимание на том, что многие проблемы копились годами. Решать их краевые власти будут поступательно.

Угольный терминал — большие деньги, новые рабочие места, жилье и подготовка кадров здесь, в Хабаровском крае. Это уже идет в копилку не выдуманных побед врио Дегтярева.

Советская Гавань

И именно при Дегтяреве начала меняться энергетика в северных районах. Нужно уходить от устаревших котельных, снижать нагрузку на ТЭЦ, в перспективе - уходить от дорогих тарифов на тепло и электричество. Для этого в Совгавани построена и введена в эксплуатацию новая станция.

Совгаванская ТЭЦ – долгожданный объект, который поможет вывести из эксплуатации как отработавшую Майскую ГРЭС, так и старые котельные. Он также отметил, что ТЭЦ создаст новые возможности для развития экономики.

«Станция отвечает всем современным требованиям. Она работает на нашем, ургальском угле, при этом 99,6% всех выбросов будет улавливаться очистными фильтрами. Это существенно улучшит экологическую ситуацию в целом. Кроме того, ТЭЦ даст экономию, так как можно будет закрыть неэффективные котельные. Одновременно у бизнеса появятся новые возможности. Электростанция станет надежной основой для развития перспективного Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла и свободного порта Ванино», - сказал Михаил Дегтярёв.

Совгаванская ТЭЦ – последний из четырех приоритетных проектов ПАО «РусГидро» по строительству тепловой генерации на Дальнем Востоке, реализованный в соответствии с Указом Президента РФ. Мощность станции - 126 МВт электрической и 200 Гкал/ч тепловой энергии. В год она будет вырабатывать 630 млн кВт·ч, что в три раза превышает возможности Майской ГРЭС. На ТЭЦ трудоустроено 380 человек.

Кроме ТЭЦ, «РусГидро» также построила новое пожарное депо. Компания уже выразила намерение передать здание в ведение региона. Следующим проектом в Хабаровском крае станет строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске, которая придет на замену устаревшей ТЭЦ-1. Этот объект планируется сдать к 2025 году.

Токи

Вернемся к экологии побережья. Необходимо избавляться не только от угольной пыли, но и от бытового мусора. Его в Ванинском районе полно, незаконная свалка — настоящее бедствие для местных жителей.

В ходе рабочей поездки по Ванинскому району врио губернатора побывал в одной из «болевых точек» муниципалитета - на несанкционированном полигоне ТКО вблизи пос. Токи. Несмотря на то, что существует он с 1970 года, у полигона нет легального статуса, и он не входит в Государственный реестр объектов размещения отходов.

Есть судебное решение, которое предписывает администрации Ванинского района обеспечить ввод в эксплуатацию новой площадки для сбора твердых коммунальных отходов до 1 сентября 2021 года. Старая же свалка в соответствии с ФЗ-89 до 2023 года должна быть рекультивирована.

«Сейчас нашли подрядчика, были проведены конкурсные процедуры. Выделили участок примерно в двух километрах от действующего полигона. Разрабатывается проект», - рассказал глава Ванинского района Александр Наумов.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук при этом напомнил, что представленный проект строительства нового полигона для сбора и разделения ТКО, а также утилизации отходов третьего класса опасности (мусора, представляющего по соответствующей классификации умеренный вред для биосферы) имеет ряд недоработок, которые необходимо устранить.

«Заинтересованность есть? Бюджету польза будет? Людям нужно, чтобы было новое место для полигона? Если да - никаких вопросов быть не должно. Надо устранять замечания по проекту, утверждать план территориального зонирования и приступать к работе», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Местные жители рассчитывают, что под контролем врио главы региона вопрос будет решен. Многих волнует состояние окружающей среды, поскольку свалка периодически горит. К тому же альтернатива в виде вывоза мусора в соседний Советско-Гаванский район их не устраивает, так как это увеличит соответствующий тариф в несколько раз.

Район им. Полины Осипенко

Еще была в этом «туре выходного дня» Дегтярева поездка в многострадальный район имени Полины Осипенко, тоже северный край. Люди тут без нормальной медицины и дорог и с дорогим электричеством. Краткий итог: в районе ожидается хабаровский десант врачей. Об этом Дегтярев заявил на большой встрече с местными жителями.

Они в первую очередь попросили Михаила Дегтярева обратить внимание на состояние медицины в районе. После ликвидации ЦРБ и перевода на обслуживание в Комсомольскую межрайонную больницу люди столкнулись с трудностями: любое обследование, оперативное вмешательство или роды требуют поездки в Комсомольск-на-Амуре. Из-за плохого состояния дороги больным, особенно пожилым людям, трудно добираться туда. К тому же накладываются дополнительные расходы по оплате гостиницы или съемного жилья, т.к. отсутствует возможность за день съездить туда-обратно и попасть на прием. Есть проблемы и в организации полетов санавиации, и в эксплуатации медицинского автомобиля.

Временно пойти по пути отправки в село им. Полины Осипенко мобильных бригад узких специалистов, заняться ремонтом медучреждений и обеспечить целевой набор будущих медиков специально для этого северного района - с таким предложением Михаил Дегтярев обратился к общественности.

Отдельно остановились на вопросе дороговизны энерготарифов для юрлиц: здесь они платят 21 рубль за кВт/ч. Отчасти решить вопрос могла бы прокладка высоковольтной ЛЭП со стороны Бриакана. Сейчас документация, подготовленная местными властями, согласовывается в Росреестре.

«Надо работать в этом направлении. Адекватные тарифы на электроэнергию позволят развиваться бизнесу, вдохнуть новую жизнь в село. Крайний срок, который наметили по ЛЭП, - середина 2022 года. Необходимо уложиться», - отметил Михаил Дегтярев.

Еще одна из первоочередных задач - возведение детского сада в районном центре. Сегодня в селе два старых помещения для дошкольников постройки середины прошлого века.

Ранее заявлялось, что проект детсада на 140 мест уже разработан, а общая сумма расходов - 240 миллионов рублей. Теперь же выясняется, что вторая версия проекта получает отрицательное заключение госэкспертизы, поскольку не учитывает всех особенностей территории и требований безопасности к таким сооружениям. Врио губернатора отклонил идею строить на севере детский сад из сэндвич-панелей, поручив региональному минстрою до конца этого года представить более подходящие с точки зрения экологичности и теплосбережения варианты. К строительству планируется приступить уже в 2021 году, причем для этого будут аккумулированы как краевые, так и федеральные деньги.

Нон-стоп ревизия

«Поставил себе цель побывать в каждом районе края, и эта задача практически выполнена. Проблемное поле региона мне уже понятно, вопросы везде практически одни и те же. Они требуют системных решений, которые долгое время почему-то не принимались. Будем работать», - сказал врио.

Врио Дегтярев почти не бывает в своем кабинете, и будни, и выходные проходят в поездках. «Нон-стоп ревизия» региона еще не закончилась. Не успели просохнуть чернила на поручениях Дегтярева по уже увиденным северным районам, уже готовился следующий губернаторский десант. Во вторник Дегтярев вновь уехал из Хабаровска.

Михаил Дегтярев побывает в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах края, где осмотрит социальные и коммунальные объекты.

Первым пунктом рабочей поездки станет дизельная электростанция села Аян. Далее врио губернатора посетит социально-культурный центр, среднюю школу, осмотрит участки для спортивно-любительского рыболовства, расположенные вдоль береговой линии.

По итогам визита состоится совещание с руководством администрации района, местными депутатами, главами сельских поселений, руководителями предприятий, общественностью. Участники встречи обсудят вопросы развития территории.

В Тугуро-Чумиканском районе врио губернатора посетит рыбодобывающие предприятия, а также осмотрит межпоселенческий социально-культурный центр, учреждение социальной защиты, новый аэровокзальный комплекс в селе.

Евгений Постышев