В Хабаровске поймали душителя пожилой женщины

Сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего мужчину, который подозревается в разбое и покушении на убийство. По версии следствия, 9 сентября текущего года мужчина зашел в подъезд дома, расположенного в Кировском районе.





Там он подкараулил пожилую женщину, после чего схватил ее и стал душить. Пенсионерка потеряла сознание. Разбойник схватил ее сумку и убежал. Добычей преступника стали деньги, телефон и банковская карта. Женщина, к счастью, выжила.





И вот теперь душитель задержан. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Из колонии он освободился всего лишь в июне 2020 года. В данный момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



