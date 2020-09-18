В Хабаровском крае рак будут лечить еще успешнее

На территорию региона хочет зайти ГК «МедИнвестГрупп». Компания заинтересована в обновлении и модернизации оборудования краевого клинического центра онкологии. Также инвестор хочет создать в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре современные многопрофильные клинико-диагностические центры амбулаторной онкологической помощи.





Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель совета директоров ГК «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется, что оказание услуг населению будет бесплатным (государство берет на себя обязательства в рамках медицинского страхования). Создание и модернизация медучреждений не только позволит повысить врачам свою квалификацию, но и организовать в крае новые рабочие места.





«Хабаровский край – это центр высокотехнологичной медицины на всем Дальнем Востоке. У нас работают квалифицированные специалисты, есть необходимая материальная база. Сегодня нам нужно идти дальше, повышать качество и доступность услуг для наших граждан. Приход крупного инвестора позволит воплотить эти планы в жизнь», - подчеркнул Михаил Дегтярев.





На фото: хабаровский онкоцентр



