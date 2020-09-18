Хабаровский хранитель истории впервые отказался принимать награду

9 сентября в мэрии города Хабаровска в торжественной обстановке были вручены знаки отличия как организациям, так и частным лицам, что сохраняют память о прошлом. Не обошлось без приятных сюрпризов и иных неожиданностей.

По традиции лучших из лучших любителей исторического наследия отмечали в преддверии Дня города. Но эпидемия COVID-19 внесла свои коррективы как в дату торжественного собрания, так и в работу жюри. Сотрудники архивного отдела администрации города Хабаровска осмотрели собрания исторических артефактов 11 жителей краевой столицы: семейные коллекции и архивы документов, фронтовые письма, фотографии военных лет. Обследовали 11 организаций. Часть коллекций была представлена «вживую», часть презентовали в режиме онлайн. Собрания артефактов надо было не только заявить, но потом представить и защитить.

Все согласно основной идее конкурса - сохранить для будущих поколений как можно больше уникальных материалов, отражающих разные стороны жизни хабаровчан во время Великой Отечественной войны (фронтовые письма, фотографии военных лет, воспоминания, семейные реликвии и т.п.). И показать работу ведомственных и школьных музеев, музейных комнат, патриотических клубов по сохранению исторической памяти.

В номинации «Музеи, музейные комнаты, коллекции документов и предметов организаций» лучшими были Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю, ФКУ «Следственный изолятор» и войсковая часть 3524. Сотрудники СИЗО-1 еще в сентябре 2012 года в одном из самых старых корпусов следственного изолятора создали постоянно действующую выставку.

На мой взгляд, незаслуженно низко – дипломом – был оценен очень хороший музей ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа». Я хочу туда! Реальные вещи, особенно вещевое имущество, обмундирование и снаряжение. Это вам не новодел! Судя по сохранности, все со складов «непобедимой и легендарной». Но более точно можно сказать, только посетив этот музей. Радует, что в последние лет пять увеличивается количество музейных комнат и уголков славы всевозможных казенных, муниципальных и государственных организаций.

Среди образовательных учреждений лучшим стал военно-морской лицей имени адмирала флота Н.Д. Сергеева. В этом учебном заведении создали коллекцию документов, предметов и фотографий «Великая Отечественная война в судьбе учителей». В собрании учебного заведения уникальные документы и предметы, из которых можно узнать историю кораблей Амурской флотилии, судьбы моряков и командующих флотилией. Эта коллекция перекликается с музеем истории Краснофлотского района города Хабаровска. К сожалению, оба этих собрания, даже в совокупности, по фондам гораздо беднее музея истории Краснознаменной Амурской флотилии, что был уничтожен в 90-е годы прошлого столетия.

Увы, среди частных собраний в этот раз превалировали собрания не артефактов, но документов. В большинстве своем – это фотографии, письма и прочие бумажные свидетельства истории. Самая интересная из них – собрание Михаила Троценко. Точнее, семейный архив и коллекция фронтовых писем, фотографий родственников – участников Первой мировой войны, Гражданской войны и Великой Отечественной. Он и стал победителем в номинации «Личные коллекции подлинных документов и предметов», получив знак в виде «золотого пера».

Оказывается, что предки М. Троценко активно партизанили на Дальнем Востоке в составе отряда Ивана Шевчука. Сам Михаил не только сохранил подлинные документы и фотографии (в том числе и самого начала XX века), но и провел большую работу краеведческой направленности по району Красная Речка города Хабаровска.

Дипломом была награждена Вера Афанасьевна Чернакова. На конкурс ветеран представила материалы из личного архива - фронтовые фотографии, послевоенные поздравительные открытки и письма от однополчан с воспоминаниями 75-летней давности.

И только один участник номинации «Личные коллекции подлинных документов и предметов» - Дунаевский Павел представил на суд жюри реальные артефакты, относящиеся к заявленной теме, – собрание шанцевого инструмента (лопатки и топоры) и клинков – финки, ножи, кинжалы, сабли конца XIX – середины XX веков. Среди представленных предметов были такие экспонаты, как подлинная японская катана младшего офицерского состава японской армии, малая пехотная лопатка русской императорской армии от завода Карла Шпигеля 1915 года выпуска, подлинный нож разведчика Красной армии образца 1940 года. Видимо, за 10 лет работы собрание артефактов всех коллекционеров-любителей из Хабаровска были использованы. Большая работа по сбору артефактов была отмечена благодарственным письмом, которое Павел Дунаевский, впервые за историю конкурса, в резкой форме отказался принимать, мотивируя тем, что «делает дело и все ЭТО ему глубоко безразлично». После чего демонстративно покинул торжественную церемонию.

Приятной неожиданностью стал подарок от одного из лауреатов конкурса - Галины Масловой. В конце церемонии награждения в дар Гродековскому музею она преподнесла подлинное форменное зимнее пальто японской императорской армии времен советско-японской войны 1945 года. Вещь! Даже часть пуговиц подлинная. Видно, что долго носили, - часть подкладки была заменена на новую, да и родная сильно потрепана. Но внешне форменное пальто по-прежнему смотрится солидно и вполне годно к носке.

Пользуясь случаем, хочется обратиться к жителям нашего города. Уважаемые хабаровчане, не дайте иссякнуть источнику подлинного знания! Принимайте активное участие в конкурсе на звание «Лучший хранитель истории». Ведь мы живем в таком городе – Городе воинской славы! Хочется верить, что в преддверии значимого для нашего города и края события – 100-летия окончания Гражданской войны, что будет отмечаться в 2022 году, качество и количество заявленных собраний артефактов будет поднято на должную высоту. Мы этого достойны!

Эдуард Попов

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