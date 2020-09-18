Хабаровчанка убила любимого ножницами в голову

В Индустриальном районе краевого центра жила-поживала одна семья – женщина 34-х лет и ее муж. Порой быт им надоедал и, чтобы его разнообразить, супруги совместно глушили горькую. Но вот беда – иногда они ссорились.





Как случилось 17 ноября 2019 года. Причина конфликта неизвестна, зато известны последствия. Женщина схватила нож и ударила им благоверного в грудь. Мужа отвезли в больницу, где врачи спасли ему жизнь. Вспыльчивая женушка осталась тогда на свободе.





Прошел год. Как-то раз супруги снова решили попить водки. Снова вспыхнула ссора. Хабаровчанка схватила ножницы и ударила ими любимого в голову. На сей раз доктора оказались бессильны – мужчина скончался накануне Нового года. Кстати, свара в семье снова произошла в ноябре, только уже 30-го числа. Несчастливый месяц!





Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ОП № 1 и ОУР УМВД России по г. Хабаровску. Хабаровчанку отправили в места не столь отдаленные на семь лет.



