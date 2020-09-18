Дегтярев привлек в Хабаровский край крупного медицинского инвестора

Во время посещения Тугуро-Чумиканского района врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сказал, что медицина является самой большой трудностью. Хотя он имел ввиду конкретно обстановку со здравоохранением в районе, стоит признать – даже в самых развитых районах в данной сфере далеко не все безоблачно.

Однако Дегтяреву удалось заинтересовать крупного инвестора – группу компаний «МедИнвестГрупп». Инвестор хочет обновить и модернизировать оборудование краевого клинического центра онкологии. Помимо этого, «МедИнвестГрупп» создаст в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре современные многопрофильные клинико-диагностические центры амбулаторной онкологической помощи.

Михаил Дегтярев и председатель совета директоров ГК «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Оказание услуг населению будет бесплатным (государство берет на себя обязательства в рамках медицинского страхования). Создание и модернизация медучреждений не только позволит качественнее лечить жителей края и повысить врачам свою квалификацию, но и организовать в регионе новые рабочие места.

«Хабаровский край – это центр высокотехнологичной медицины на всем Дальнем Востоке. У нас работают квалифицированные специалисты, есть необходимая материальная база. Сегодня нам нужно идти дальше, повышать качество и доступность услуг для наших граждан. Приход крупного инвестора позволит воплотить эти планы в жизнь», - подчеркнул Михаил Дегтярев.