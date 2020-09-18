Москва подарит Хабаровску 20 троллейбусов

Столичные транспортники готовы подарить краевой столице 20 машин. В ближайшее время специалисты городского профильного управления отправятся в столицу России, чтобы ознакомиться с состоянием техники.

«Мэрия Москвы выделила Хабаровску 20 машин. По сравнению с теми, которые выходят у нас на линию, можно сказать, что они практически новые. Делегации из краевой столицы предстоит оценить техническое состояние троллейбусов, выбрать лучшие экземпляры. Но, скорее всего, мы не откажемся ни от одного из них, - рассказал начальник городского управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский.

Стоит отметить, что ежедневно в нашем городе на маршрут от аэропорта до Комсомольской площади выходят два десятка троллейбусов, которые эксплуатируются уже на протяжении 20-30 лет. Поставка более «свежих» позволит значительно омолодить состав на красной линии города. Сейчас муниципальные власти решают вопрос с доставкой московской техники в Хабаровск.