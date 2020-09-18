Жители поселка Высокогорный жалуются на медицину

Через «Инстаграм» к нам в редакцию обратилась жительница поселка Высокогорный Ванинского района.

«Мы, жители поселка Высокогорный, кричим везде SOS, а нас никто и нигде не слышит, - пишет пользователь под ником poliakovatatian. - Нас три тысячи человек, и мы задыхаемся в пыли, потому что дороги не асфальтированы.

Больницу съедает грибок. Скорая помощь практически не работает, потому что некому. Поезд ходит раз в сутки, а дороги до Комсомольска практически нет. И никому до нас дела нет. Уже сколько лет боремся и за дорогу, и за больницу. Бесполезно. Главврач Ванинской ЦРБ, к которой мы относимся, просто отписывается перед всеми инстанциями, что в Высокогорном всё хорошо, а на самом деле мы живём на грани выживания».

Также poliakovatatian спросила, входят ли Ванинский район и поселок Высокогорный в нацпроект «Жилье и городская среда».

Согласно этой программе к осени в разных районах Хабаровского края после реконструкции сдали 69 общественных территорий. На 49 объектах работы все еще продолжаются, но до конца года их закончат. В августе–сентябре приемка общественных пространств прошла в Амурске, Вяземском, Эльбане, поселках Майский, Ягодный, Сита, селах Маяк, Вознесенское, Осиновая Речка и Полетное.

Как заявляют в правительстве края, главная задача - в кратчайшие сроки сделать притягательными для людей села и поселки: развитая инфраструктура позволит людям закрепиться в небольших населенных пунктах. В создание и реконструкцию парков и скверов вкладываются серьезные средства, при создании проектов учитывалось мнение местных жителей. Большую часть средств на ремонты районы получили из федерального бюджета по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Просим считать эту заметку открытым запросом к правительству Хабаровского края: планируется ли улучшать городскую среду в поселке Высокогорный согласно вышеупомянутой госпрограмме? И если такие планы есть, то когда начнут?

Андрей Канев