Жителям села под Хабаровском угрожает крыша

В селе Краснореченском едва не случилась трагедия. В доме № 2 по ул. Гаражной ночью обвалился потолок. Никто не пострадал, к счастью.

- Услышали треск, детей спящих успели вытащить. Но крыша обвалилась прямо на наших глазах, пока мы еще находились в квартире, - рассказывают одни жильцы.

- Когда в Хабаровске дома стали складываться, мы ждали, что и с нами что-то подобное произойдет, - рассказывают другие. – Дом давно в аварийном состоянии, фундамент треснул, уходит в землю. Сколько мы ни обращались и в администрацию села, и в управляющую компанию с этой проблемой – ничего. Пока не обвалилась крыша.

- Из дома нас выселили, мы даже не все вещи успели собрать. Сколько будем по углам мыкаться – не знаем, - задумываются третьи. – Сначала сказали, что приедет комиссия и решит, что с нашим домом делать. Комиссия ездила по одному, по очереди. В пятницу мы собрались с соседями, думали, в этот день приедут актировать. Но приехал эксперт из «Дальтранспроекта», все фотографировал. Разговор зашел о том, что дом будут ремонтировать. «А вы бы после ремонта сюда б заехали?», - спросили мы. «Никогда», - честно ответил он нам.

- Нас, жильцов же и обвинили, что дом развалился. Мол, не ремонтировали, - продолжают жильцы дома. - Но мы же неоднократно писали!

На свои обращения жильцы получали столько отписок, что однажды, разуверившись, выбросили все к чертям собачьим. Но «рукописи не горят». Случайно обнаружился один ответ – заместителя главы администрации района - председателя Комитета по управлению имуществом и экономике.

«Согласно ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда является полномочием поселения, в связи с чем администрация Хабаровского муниципального района на основании распоряжения главы от 14.02.2007, договора безвозмездной передачи муниципального имущества, жилые помещения, расположенные по адресу с. Краснореченское, ул. Гаражная, 2, относящиеся к жилищному фонду социального использования (неприватизированные квартиры), передала в собственность Корсаковского сельского поселения.

В соответствии с пунктами 7 и 8 постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» решение о признании дома аварийным принимает межведомственная комиссия поселения, созданная для этих целей, в связи с чем администрация Корсаковского сельского поселения вправе принимать решение о признании муниципальных и частных жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан…»

Написанное в 2012 (!!!) году на русский язык можно перевести так – нам, в район, жаловаться не стоит, нам до вас дела нету, пусть у главы села голова за вас болит.

Сегодня случаем в Краснореченском занялась прокуратура Хабаровского района. Будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления и управляющей компании. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

14 сентября до жильцов дошла информация, что администрацией района принято решение поставить дом на капитальный ремонт. Можно ли его отремонтировать так, чтобы дом стал безопасным, задаются вопросом жильцы. Этот же вопрос хотим задать экспертам и мы. В распоряжении редакции – более ста снимков, сделанных в каждой квартире, для публикации выбрали самые-самые.

Ирина Северцева