В защиту арестованного экс-губернатора Фургала вышло около 600 хабаровчан

В краевом центре продолжаются митинги в защиту арестованного по подозрению в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По состоянию на 12 часов на площади Ленина находилось около шестисот человек.

Акция протеста является несогласованной. Следовательно, полиция продолжает принимать меры по обеспечению безопасности граждан и общественного правопорядка.

С каждым днем число участников профургальских митингов неуклонно снижается. Продолжаются составляться протоколы за административные нарушения. Лозунги горожан по-прежнему остаются противоречивыми.