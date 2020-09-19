В Хабаровском крае более 800 инвалидов получат средства реабилитации

Среди оборудования многофункциональные медицинские кровати, телефоны с усилителем звука, опорные ступеньки для входа в ванну, сиденья для ванны. Инвалиды получат их бесплатно в рамках реализации госпрограммы «Доступная среда». Дополнительные средства реабилитации поступят в регион уже в этом месяце.

«Чтобы получить необходимое оборудование, следует обратиться с заявлением в филиал Фонда социального страхования или Центр социальной поддержки населения по месту жительства», - пояснили в министерстве социальной защиты населения края.

Большая часть поступившего оборудования будет направлена в отдаленные районы Хабаровского края. Пожилые граждане (без инвалидности) также могут получить средство реабилитации. Для этого требуется заключение терапевта.

Всего на покупку оборудования по программе «Доступная среда» на этот год предусмотрено 18 миллионов рублей. Уже приобретено более 2 500 средств реабилитации.



