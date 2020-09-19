Дегтярев поручил каждую общественную территорию взять под личный контроль

До конца 2020 года в Хабаровском крае планируется сдать 118 общественных территорий в рамках реализации национального проекта по формированию комфортной городской среды. Работы успели завершить на 69 объектах. По другим пока затягиваются сроки.

«Нужно разговаривать с подрядчиками, находить компромиссы. В отдельных случаях важно вовремя организовать претензионную работу. В общем проблемами надо заниматься, нацпроект срывать нельзя, иначе впоследствии будет тяжелее привлекать федеральное финансирование», - сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на совещании по подведению промежуточных итогов реализации программы.

Дегтярев поручил взять каждый такой объект под личный контроль и сопровождать работы в «ручном режиме». Врио назвал нацпроект «замечательным» и подчеркнул, что его следует развивать и впредь.

«Во время поездок по краю я лично осматривал многие из объектов городской среды, видел, какой популярностью они пользуются у людей. Поэтому будем выбирать вместе с жителями новые площадки, где давно не было ремонта. Понемногу даже в отдаленных территориях у нас получится навести порядок», - подытожил Михаил Дегтярев.