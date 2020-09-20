В Хабаровске для «серебряного» поколения прошел «Вальс цветов»

Сегодняшние пенсионерки, не сомневайтесь, и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут, а попадись старичок, и голову вскружат

В этих дамах столько нереализованной энергии, мама не горюй! Человеческое естество, а уж тем более женская суть, подобна вину: там и солнечная искристость, и теплота, и, самое главное, с возрастом глубина появляется, и ценность выше. И морщинки под правильным ракурсом выглядят драгоценнейшим украшением: они же от искренности, от смеха и от слез - в жизни любого человека все это вперемешку.

Не хочется писать: «люди старшего поколения», рука не поднимается. «Особенного поколения», а лучше «серебряного», чтобы подчеркнуть и важность того, что они живут рядом с нами, и нужность, и ценность этого.

Ах, бросьте цепляться за молодость, она банальна, проходящая и скоропортящаяся. Как сказала одна дама с опытом любви и жизни: все, кому за сорок, - одного возраста.

Вальс цветов

Не было там ни «Бониэмов», ни «АББ», зато были радость и какая-то совершенно невероятная яркость – все-таки мероприятие называлось «Фестиваль-конкурс «Вальс цветов». В празднике приняли участие команды шести городских центров по работе с населением. В командах – активисты старшего поколения. Разыгрывали кубок среди «Пионов», «Маков», «Колокольчиков», «Георгинов», «Одуванчиков» и «Гербер».

Теплым ветрам подвевая,

Мы трезвоним на весь свет,

Что живет страна родная,

И ее лучше в мире нет.

- Это уже второй отраслевой фестиваль. Сначала проходили отборочные туры в городских центрах по работе с населением, набрали команду из пяти человек, подготовили визитку, домашнее задание, - рассказал Игорь Авраменко, художественный руководитель Центра работы с населением «Исток».

Участники сами пошили яркие цветочные костюмы. Все-таки «Вальс цветов», тут бутоньеркой не обойдешься. Мало того что сами оделись, так и своих мужчин принарядили. И они были среди участников, немного, правда, но зато нарасхват. Любви-то все возрасты покорны.

После представления визитных карточек - частушек, песен и цветочных танцев - участников маскарадного действа ждал цветочный квест по полянкам, где хабаровчане и плясали, и угадывали мелодии, и разгадывали ребусы – зарабатывали себе цветочные баллы.

- Это первое большое мероприятие после снятия коронавирусных ограничений. Людям это дает позитив, позволяет зарядиться отличным настроением, и главное - не сидеть дома, - считает Игорь Авраменко.

С художественным руководителем Центра работы с населением «Исток» согласна Светлана Васюхно. Сначала недоверчива была, опасливо отвечала: «Мало что там навыдумывают да переврут эти журналисты!». А после вопроса есть ли жизнь после пенсии, оживилась, затараторила:

- Да после пенсии вообще самая красота! Хоть время есть! Внуки уже подросли. Если ходить в Центр работы с населением, так еще и времени нет. У меня было так: утром пошла на репетицию, потом одно, потом другое, прихожу домой, поужинала и скорее спать. Порой больше, чем на работе проводишь времени в Центре. Он называется в нашем Краснофлотском районе «Диалог».

- На базе КАФ живут особые хабаровчане.

- Мы, базовские девчонки, самые красивые, самые озорные. И ждем, когда у нас откроют парк у Дома офицеров флота, чтобы мы ходили туда танцевать. Очень соскучились по танцам.

- В Дом культуры завода имени Кирова, наверное, ходила…

- В кино и на танцы в студенчестве. Училась в Хабаровском монтажном техникуме, а работала на 179-м судоремонтном заводе, часто замещала начальника цеха. Приходилось и корабли со стапелей пускать.

- Как на этом фестивале называлась ваша команда?

- «Пионы». Почему? Потому что всегда чемпионы.

Как на конкурс «Вальс цветов»

«Диалог» послал гонцов.

«Пионы» распускаются,

Танцы начинаются.

Условия для активного долголетия

Жюри было строгим. Хотелось бы добавить, что очень строгим. Так это неправда. Как можно быть строгим, когда рядом с тобой такое озорство и даже хулиганство, но хорошее, с изрядной долей по-настоящему народного юмора.

- Мероприятия в центрах по работе с населением, а их у нас шесть, проводятся каждый день. Они разного уровня. Отдельные, более камерные, проводим для семей, - рассказала член жюри Лела Круш, начальник управления социальной работы с населением администрации Хабаровска.

Для таких праздников, как «Вальс цветов», ярких массовых, в Хабаровске созданы условия.

- На наши центры особый спрос у пожилых жителей, потому что мы там создаем условия для их активного долголетия. В фестивале принимает участие много людей очень преклонного возраста. Они часто одиноки. Именно в центрах они продолжают социальные отношения, занимаются творчеством. Все это им продлевает жизнь. Иногда одиночества находят друг друга и появляются семейные пары.

- Сколько лет в Хабаровске занимаются центры такой работой?

- Раньше центры занимались социальной защитой – патронажем неблагополучных семей, оказанием помощи социально незащищенным гражданам. В 2010 году законодательство изменилось, и эти полномочия переданы краю. Но администрации города удалось сохранить эти учреждения. Я могу сказать, что центры по работе с населением – это единственные муниципальные заведения именно такого направления. В других городах таких центров нет, кроме столиц. Есть федеральные центры аналогичной направленности в Санкт-Петербурге и Москве.

Наши граждане серебряного возраста идут в ногу со временем. Мы проводили анализ клубных формирований. У нас 141 клуб, которые посещают две с половиной тысяч пенсионеров. Если семь лет назад были востребованы клубы садоводства и декоративно-прикладного творчества, например, вязания, бисероплетения, то сейчас потребность есть у хабаровчан в спортивно-физкультурных секциях, в объединениях ЗОЖ и в клубах саморазвития, которые предполагают изучение иностранных языков, компьютерной и финансовой грамотности. Уже совсем другие потребности.

Если спортивные занятия, то это пилатес, чтобы позвоночник был в тонусе, это скандинавская ходьба, это йога. Мы идем нога в ногу с цивилизованным миром.

«Исток»

Фестиваль-конкурс «Вальс цветов» приурочен к Международному дню пожилого человека, а главный организатор фестиваля - Центр работы с населением «Исток».

- Конечно, за время пандемии аудитория пенсионеров была упущена. Не у всех есть смартфоны, возможность выйти в Интернет. И вот сейчас мы наверстываем упущенное, - рассказала Анастасия Борщеговская, директор Центра работы с населением «Исток». – Сейчас мы работаем полный рабочий день. «Исток» набирает обороты. Мы возвращаемся к обычному ритму - без перерывов на обед, возобновили клубы и кружки. Начинаем работать по плану, в котором много разнообразных мероприятий.

- Много ли у вас предложений для людей серебряного возраста?

- Для пенсионеров на постоянной основе работают клубы по интересам. Люди у нас вяжут, рисуют. Есть клубы, которыми руководят волонтеры-пенсионеры. У нас есть клуб «Ритмы планеты». Пожилые люди у нас танцуют, поют. В «Истоке» работают несколько хоров. Одним из них, кстати, руководит общественник. Периодически проходят мастер-классы, где люди могут обучиться чему-то новому. В клубе «Кинолюбы» мы показываем старые фильмы. Есть «Литературная гостиная», где наша поэтесса читает стихи. Спектр предложений большой. Проходят и спортивные мероприятия, например, уличные зарядки. Так и живем.

- А ведь кто-то считает, что у нас пенсионеры брошенные.

- Хотелось бы, чтобы к нам приходило больше людей. У нас же много пенсионеров.

О победителях. Все-таки был конкурс. Победила команда «Герберы» Центра работы с населением «Доверие». Это официально. А на самом деле победила неиссякаемая энергия хабаровчан, обаяние и изящество дам серебряного возраста. На цветущем лугу главных цветов не бывает. Там прекрасны все.

Юрий Вязанкин