В Хабаровске дамбу помогали строить 150 волонтеров

На утро воскресенья Амур возле краевого центра поднялся до 626 сантиметров. Гидрологи пока сохраняют прежний прогноз максимальной отметки в 650 сантиметров, которая будет достигнута в ближайшие дни.





Для защиты города от паводка специалисты соорудили водоналивную дамбу. Ее возведение завершили накануне. Общая длина конструкции составила более 1.3 километров, она перекрывает прогулочную зону набережной и отрезок яхт-клуба. По бокам от гидробарьера положили мешки с песком. Еще один ряд мешков строители закрепили на металлических ограждения набережной для защиты от перехлёстов воды. Строить специалистам дамбу каждый день помогали около 150 волонтеров.





В течение следующих суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 сантиметров. Наиболее сложная обстановка сейчас складывается в Хабаровском районе, в частности в селе Корсаково-2, где уже подтопило 29 жилых домов. В селе Бычиха уже развернут пункт временного размещения для пострадавших от паводка.



