Хабаровский кирпичный завод установил рекорд

Хабаровский завод строительной керамики, открытый в Хабаровске к 155-летию города, выдал производственный рекорд

Момент, когда Сергей Шинко возглавил предприятие, если уж честно, был не самый оптимистичный. Но новый руководитель настроен на достижение высоких результатов. Об этом и разговор.

- Сергей Николаевич, появившись в июле на заводе, с чем столкнулись?

- Основная проблема, которая была и пока остается, это то, что не могли выйти на проектную мощность, 30 миллионов кирпича в год. Пока такой объем продукции ни разу не выпускался, и это не позволяло снизить себестоимость продукции. Страдало качество, что, естественно, не могло позволить завоевать рынок строительных материалов. Нельзя было диктовать свои цены. Есть конкуренты – из западных регионов страны и сезонные предприятия из Синды, Виноградовки… Но завод хороший, коллектив опытный, рабочий.

- Что же делать?

- В начале августа мы начали реализовывать план по повышению эффективности производства и снижению издержек. Он состоит из четырех блоков: наращивание объемов производства, снижение издержек, увеличение объемов продаж, финансовое оздоровление общества. Каждая составляющая существенно будет влиять на конечный результат. И мы уже увидели некоторую динамику по августу.

Было произведено изменение штатного расписания с упором на тот штат, который задействован в увеличении объемов производства. Планируется совершенствовать технологический процесс - линия была введена в эксплуатацию в 2013 году, оборудование потихонечку изнашивается, требуется замена. Планово-предупредительный ремонт – один из тех краеугольных камней, которые будут определять эффективность этого года. В качестве меры по увеличению наращивания объемов производства решено увеличить долю пустотелого кирпича, что предприятию более выгодно.

- А потребителю?

- Во-первых, пустотелый кирпич имеет свои преимущества. Он на 700 граммов легче полнотелого, у него лучше характеристики по тепло и шумоизоляции, он несет меньшую нагрузку на фундамент и по всем канонам может использоваться при строительстве до девяти этажей.

- При открытии завода в 2013 году говорилось, что его задача - обеспечение строительной отрасли города и Хабаровского края высококачественным строительным и облицовочным кирпичом. И на протяжении ряда лет мы много раз слышали, как предприятие модернизируют, как совершенствуют технологические процессы, какие финансовые вливания делаются. Так когда мы облицуем все здания города нашим кирпичом?

- Мы не будем выпускать облицовочный кирпич. По той простой причине, что завод для этого облицовочного кирпича не предназначен - нет на Дальнем Востоке такого сырья. Мы выпускаем рядовой кирпич, он соответствует ГОСТам и может считаться условно облицовочным – его используют для облицовки монолитных строений, для малоэтажного строительства, на лицевой стороне есть разные рисунки, можем сделать их по желанию заказчика.

- Завод должен был стать основным поставщиком для городской стройиндустрии…

- Я думаю, не только для Хабаровска, а для Хабаровского края и при определенных условиях для всего Дальнего Востока. Ближайший кирпичный завод в регионе – в Чите. Но строительный бизнес сегодня требует где-то в полтора раза больше, чем мы производим. Только определенные условия, а это объем производства и качество, помогут нам добиться успеха. Сегодня практически все городские стройки, где нужен кирпич, используют наш. С запада в основном привозят облицовочный, разноцветный. Но если наш кирпич стоит 12.50, то облицовочный, западный – 30-40 рублей. Мы проводим определенную работу для того, чтобы архитекторы разрабатывали проекты с использованием пустотелого кирпича. Наши приоритеты – городские социальные стройки, больницы, школы, госучреждения. Но в уставе предприятия написано: «получение прибыли», поэтому не в ущерб себе мы должны все-таки приносить прибыль администрации города.

- Пока же достаточно большое количество денег инвестировано из городского бюджета в завод, был построен сушильный цех. Что еще хотите модернизировать, чтобы добиться качества?

- Не совсем корректное заявление. Деньги не были инвестированы – это был заём. Центр инновационных технологий, наш учредитель, предоставил его под определенные проценты. Сейчас на предприятии имеется три объекта незавершенного производства: это сушильный цех, он не введен в эксплуатацию, глинохранилище и паровая котельная. Но мы эксплуатируем и глинохранилище, и сушильный цех. Не было бы сушильного цеха, не было бы того количества кирпича, которое мы имеем сейчас, и его качество не позволило бы заводу занять те позиции, которые он занимает. Но продолжаем работу по снижению издержек производства, уменьшению количества брака на всех технологических процессах. Это подготовка сырья, формование, сушка и обжиг, разработка новых рецептов и норм расхода сырья.

- Большое количество брака?

- По ГОСТу допускается до 5% от объема продукции, мы имеем в среднем меньше процента.

- И тем не менее один из пунктов плана по оздоровлению предприятия – повышение персональной ответственности работников за выпуск продукции.

- До введения в действие нового штатного расписания – оно действует с первого сентября – заработная плата не всех работников зависела от выполнения планов производства. Сейчас это пересмотрено, и каждый работник несет персональную ответственность за выполнение задания на своем участке и плановых показателей завода в целом.

- Штат работников увеличился?

- На два человека. Было принято решение об исключении из штата общего заместителя генерального директора и введение должности начальника производства. Главный инженер теперь занимается модернизацией, вопросами перспектив, обслуживанием технологической линии, а задача начальника производства - выпускать необходимое количество продукции требуемого качества. На заводе в данный момент работает 92 человека. Средний возраст - 40 лет. Довольно молодой коллектив.

- Что планируете делать, чтобы завод наконец-то стал рентабельным?

- До августа, к сожалению, расходы превышали доходы, то есть себестоимость кирпича была выше, чем средняя продажная цена. Работали себе в убыток. Почему – не могу ответить. Но первым делом я увеличил продажную цену. На 50 копеек. Это немного, но будет достаточно для того, чтобы вывести предприятие на нужный уровень, я надеюсь. Планируем еще увеличение цены с 1 ноября на полнотелый кирпич. Для того, чтобы люди имели выбор между пустотелым кирпичом и полнотелым. Это попытка влияния на рынок, с одной стороны, с другой – заводу такое производство выгодно: экономия будет по энергоресурсам, электроэнергии, газу. Второй момент - реструктуризация долга, а только тело его составляет 400 миллионов рублей. По ранее начисленным процентам по займу принято совместное решение с учредителем, которое позволит нам немножко глубже вздохнуть, получить какую-то прибыль. И эту прибыль (мы не будем брать дополнительные займы) будем пускать в первую очередь на погашение займов перед учредителями и на модернизацию производства, что должно принести, в свою очередь, еще лучший результат. Кардинально решен вопрос и уменьшения процентной ставки по действующим договорам, это облегчит бремя по прочим расходам.

- Говорите, в августе пошли на рекорд.

- Предварительно: за август мы уже выпустили рекордное количество продукции в истории завода – 2553 тысячи штук, получена прибыль – это ориентировочная цифра – более трех миллионов рублей и себестоимость кирпича впервые стала ниже продажной цены. Рентабельность 10% – положительная. Ну и, что впервые с 2013 года, завод получил официальный адрес: 10-й километр, корпус 1. Отремонтировали и дорогу: совместными усилиями отсыпали песком и гравием, сделали кюветы для отвода воды, в перспективе – асфальтирование.

- Хлопотное хозяйство возглавили, вы оптимист по натуре?

- Я закончил Киевское инженерно-техническое училище противовоздушной обороны. Служил до 2002 года, уволился в звании полковника. Тогда же начал заниматься производством. Девять лет был начальником производства на Хабаровском радиотехническом заводе, шесть лет его генеральным директором. Ситуация, когда начинал руководить предприятием с особой спецификой: заказчик – Минобороны, контроль и требования жесткие, госзаказ, военная приемка, была похожа на ситуацию с ХЗСК. Были проблемы и с объемами производства, и с эффективностью. Определенное время понадобилось, чтобы ее выровнять… Но за шесть лет объемы производства увеличились где-то в шесть раз, в 2017 году мы выпускали продукции на 1600 миллионов рублей, чистая прибыль – на уровне 10 процентов в год.

- То есть стараетесь реально смотреть на вещи? Это должно привести к успеху.

Подготовила Ирина Северцева