На окраине Хабаровска много стреляли и шумно взрывали

Во второй раз на аэродромном поле ДОСААФ прошумел, просвистел, отжег межрегиональный военно-исторический фестиваль «Дальневосточный форпост». Организатором мероприятия выступила ХКОО «Амурский рубеж». Поддержку оказывал Центр патриотического воспитания города Хабаровска.

Проект стоимостью порядка 5 миллионов рублей осуществлен за счет софинансирования: без малого 3 миллиона получено из Фонда президентских грантов, остальную сумму собирали сами.

По оценкам организаторов, мероприятие посетили около 5000 человек. По оценкам участников из ВИК «Монолит» из Димитровграда Ульяновской области, цифра иная: «Мы отметили, что за фестивальный день в мероприятии приняли участие до 10000 зрителей, их поток не прекращался весь день». Что та, что другая цифра – обе весьма эмпирические. Но для Хабаровска с его шестьюстами тысячами населения - солидно. Тем более что добраться до места проведения фестиваля было не так уж просто. Хоть дело и происходило в черте города, но до ближайшей остановки общественного транспорта пешком пилить и пилить.

На открытии фестиваля со словами благодарности и признательности выступил мэр города Сергей Кравчук: «Сделать такое нужно много сил и любви. Ведь это история, а история - это наше будущее». Мэр заверил, что администрация и дальше будет оказывать поддержку патриотическим порывам, в частности, рассказал о грядущих финансовых вливаниях в подобные мероприятия.

Уважаемый Сергей Анатольевич! Чтобы на достойном уровне провести межрегиональный военно-исторический фестиваль (который вначале позиционировался как международный), нужна сумма как минимум на порядок больше. Тогда хватит на все «хотелки»: отсыпку дорог - чтобы зрители, покидающие фестиваль, не влетели в грязь; на временное освещение подъездной дороги; на прокладку деревянных настилов, на покос травы – чтобы зрители видели, что происходит на поле боя; на таблички-указатели – чтобы не держать в уме карту фестиваля. Да мало ли мелочей, на которые в этот раз не хватило. Но их реализация могла бы облегчить пребывание массы людей в чистом поле.

По словам Никиты Кобзева, руководителя ХКОО «Амурский рубеж», реализовывать возможности было бы легче, если бы «территория возле аэродрома ДОСААФ была передана на длительный период для военно-патриотической и военно-исторической работы». «Мы неоднократно выходили к властям с этой идеей, но пока что не нашли отклика», - говорит Кобзев.

Лучшие из первых

Самой лучшей, самой наполненной для всех возрастов и полов была площадка «Средневековье». Комплекс для души, ума, сердца, глаз и ушей. Для маленьких организовали потешные бои и торговлю деревянным оружием – мечами, топорами, щитами с ручной росписью. За единицу просили порядка 500 рублей. Для дам и девиц – различное рукоделие и гончарное дело. Для зрелых мужей и отроков – демонстрация оружия, доспехов, мастер-класс по плетению кольчуги. О-о-о! Это еще то дело. Естественно, присутствовала ежегодная фишка – отковать в походной кузне гвоздь. И новинка этого сезона от благовещенского клуба исторической реконструкции «Ясень» - действующая уменьшенная модель средневекового осадного орудия. Ну и показательные бои от представителей разных клубов. Жаль, что в этом году не было бугурта. Это когда десяток-другой (а может, и более) мужиков в латах молотят друг друга средневековым железом – топорами, мечами, алебардами. Ор, крик, грохот – атмосфера этакого «рыцарского турнира». Может, в будущем и сделают? Со стороны такое дело смотрится.

Очень хорошо отработали на площадке тактических игр любители побегать-пострелять в современном обвесе и с копиями реальных стволов. Можно было и разговоры завести, и оружие «почти как настоящее» пощупать. Пацанам раздолье! В тир, что расположился в тылу, очередь стояла почти всегда.

Хороши были площадки по теме Великой Отечественной, что «советские бойцы», что «вермахт». Реконструкторы из разных клубов могли бы многое показать и рассказать. К сожалению, в отличие от площадок Средневековья с пояснениями было хуже, хотя материальная база - достойная. У «немцев» стоял броневик, была выставлена пирамида с образцами вооружения, в том числе и такая редкость на реконструкциях в наших палестинах, как немецкий противотанковый гранатомет. По сравнению с прошлым годом качественно и количественно вырос интерактив «Немецкая медицина». И безусловный хит - овчарка одного из участников площадки.

«Красные бойцы» ответили полевой кухней и выставкой советского вооружения, где наибольший интерес представляло противотанковое ружье Дегтярева, оно потом еще не раз выстрелит. Рядом развернули пункт связи, очень популярное место у ребятни, и санитарную палатку. Кстати, по численности бойцов и командиров что «советский» лагерь, что «немецкий» примерно соответствовали друг другу. И были самыми многочисленными.

Молодо-зелено

На площадке «Война в Афганистане 1979-1989 годов» все было по правилам – ящики, гора песка, топливозаправщик. Так реконструкторы воссоздали блокпост ограниченного контингента. И наполнили его богатым внутренним содержанием – образцами вооружения и снаряжения, которые можно было трогать, вертеть и с ними же фотографироваться. Я вот лично (руки помнят!) снарядил пару гранат. Жаль, что оппонентов, «афганских моджахедов», не было. «Да, парни из Читы не смогли подъехать. В следующий раз будем делать за свой счет», - комментируют ситуацию «бойцы СА». Все зрелищно. Но портило впечатление то, что даже человеку не самого высокого роста для входа на площадку приходилось сгибаться в три погибели из-за низко повешенных маскировочных сетей. Понимаю, что на блокпостах в Афгане так и было. Но мы ж некоторым образом на фестивале, в мирной обстановке.

Довольно тускло оказалось на площадке «Гражданская война на Дальнем Востоке». В лагере «калмыковцев» был выставлен станковый пулемет, стоял стол коменданта с образцами документов той поры, было организовано катание на паре лошадок, работал «перевязочный пункт Красного Креста». Кстати, медицина у «белых» была самая лучшая на фестивале: образцовый врач, пара сестер милосердия, перевязочный материал, аптекарское стекло и прочее оснащение. Как оказалось, за мелкий прайс медицинское оборудование предоставил один из коллекционеров. Но на этом все.

И совсем ничего не было со стороны «партизан». Хотя и была заявлена «партизанская подпольная типография» и «выставка картин о Гражданской войне». Ну нельзя же считать площадкой заржавленный обыкновенный «Ундервуд» столетней давности да пару чемоданов? Как мне шепнули доброхоты, имущество было завезено вовремя и в срок, но не нашлось в лагере «красных партизан» желающих все это презентовать.

И примкнувшие к ним

Зато вне конкуренции был фотограф Вадим Курик. В стиле амбротипии (фотография на стеклянных пластинах) он работал весь день, создавая портреты посетителей и «героев» фестиваля. При этом давал очень грамотные комментарии по истории фотографии. Респект мастеру! Атмосферу рынка создавали всевозможные торговцы.

От музейного сообщества были показаны автомобили 30-60-х годов как от клуба «Авторетро», так и частных коллекционеров. Жаль, что после 13 часов практически все ретромашинки уехали. Не все же в наше время могут позволить себе «широкие жесты».

И самое обидное: я так и не сумел найти анонсированный лагерь императорской японской армии. Оказалось, что в этом образе выступал «дот» на отшибе и один (!) боец в форме. Кроме него, в толпе попадались и иные, весьма колоритные личности. Начиная от неплохо созданного образа местечкового жителя в стиле «белорусский еврей», продолжая образом польского солдата и заканчивая многочисленными дамами и сеньорами в стилизованных костюмах.

Все это действо дополнялось турниром по сборке и разборке автомата Калашникова и большим количеством школьников в камуфляже.

Пир духа

Потом началось самое главное действо – сражения! Очень бы хотелось, чтобы при этом организаторы не забывали о зрителях. А то во время реконструкции эпизода времен Гражданской войны половину сцены не было видно – трава скрадывала действия «красных партизан». Интереснейший эпизод «зверского допроса» с последующим расстрелом «сельского паренька» тоже мимо - ряд палаток скрывал эту сцену от зрителей. Комментарий этого «сражения» со сцены абсолютно не соответствовал происходившему и вызвал недоумение у части зрителей. А ведь сценарий был годный и вполне историчный – «калмыковцы» разоряют хозяйство крепкого поселянина, в ответ получают атаку «партизан». Самое обидное, что эпизод уже был отрепетирован - на летнем, 2020 года, фестивале «Гроза над Ситой». Я его видел в записи, но смотрелось действо на порядок круче.

Натянув на себя личину «партизана-анархиста» - портки, сапоги, рубаху да потасканную меховую жилетку, водрузив на голову шапку, спрятав фотокамеру в брезентовую сумку, я снимал прямо на «поле боя». Какие лица, какая мимика, какая экспрессия! Особенно когда патрон перекашивает…

Как у представителя СМИ, у меня пожелание к организаторам. Что вам мешает выдать на время реконструкции для фотографов, операторов и корреспондентов те же плащ-палатки? Закутавшись в них, журналисты могли бы вести «прямой репортаж с поля боя», а не ловить моменты с обочины.

Я такие кадры «в упор» сделал во время боя «наших с фашистами». Этот эпизод фестиваля, на мой взгляд, был самым забойным. Ровное, чистое поле, пара строений - ничто не мешало обзору. Немецкий броневичок и мотоцикл, советский внедорожник, минометы, панцершрек, три или четыре вида пулеметов… Да за возможность снять момент выстрела из противотанкового ружья я готов временно немножко оглохнуть! Вменяемый сценарий, хорошая работа пиротехников. Весьма реалистичный «подрыв бойца на гранате». А когда наша бронебойка пару раз стрельнула и немецкий броневик «задымил»? Но тому «Гансу», что над моей головой лупил из автоматической винтовки, хотелось вломить! Но сам виноват – не там присел, прикинувшись «кочкой».

Последнюю реконструкцию – на тему советско-японской войны лениво смотрел со стороны, перекусывая чем бог послал. Меня очень удивило, что на штурм японских частей метнулись юнги. При общении с «бойцами» выяснилось, что на все действа просто не хватало участников. Вот и пришлось «бывшим немцам» срочно перекрашиваться в «японцев». Стрелять, сильно прищурившись, это великое умение! А вот краснофлотцами, видимо, никто не захотел быть. Так что часть «морских душ» сыграли юные бойцы из патриотически настроенных слоев.

И уже в полной темноте началось файер-шоу, после которого, под вопли торговца горячим: «Последние шашлыки! Только что приготовленные!», пресыщенная публика начала расходиться, подсвечивая себе дорогу смартфонами.

Пожелание успехов

Уважаемые организаторы! Я понимаю, что вы в начале трудного и славного пути - фестивали трех предыдущих лет не в счет, то была разминка практически на голом энтузиазме, именно так делалось большинство реконструкций в Хабаровске. Сейчас на кону серьезные дела - впереди 2022 год. Год окончания Гражданской войны в России. Последние значительные бои этой смуты отгремели именно у нас, на территории нынешнего ДФО. Вот где поле для кооперации! Посчитаем все предыдущие попытки тренировкой. Но не стоит бегать по граблям, изобретать велосипед, открывать Америку – все уже отработано, стоит присмотреться, что и как делают коллеги из западных и центральных регионов страны.

Пригласите к участию музеи и коллекционеров. Вам никто не откажет – список «наших кадров», проверенных авторитетной комиссией, вам с удовольствием предоставят сотрудники архивного отдела администрации города Хабаровска. Дайте со сцены слово не только мастерам художественного слова, пения и свиста, но и специалистам-историкам. Они есть у нас, начиная от музейщиков и заканчивая сотрудниками архивов, городского и краевого уровня. И не забудьте проверять «поле боя» после проведенных реконструкций. На месте сражения «красноармейцев с вермахтом» посеяли две имитационные немецкие гранаты-«колотухи». При подрыве такого девайса никого не убьет, но ребенка может и покалечить. Нынешний фестиваль благополучно завершился, оставив много пищи для размышления. Все только начинается?

С поля боя вел репортаж Андрей Дунаевский

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