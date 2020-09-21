В Хабаровском крае на «гектарах» открывают автосервисы и взлетные площадки

Наш собеседник - Андрей Анатольевич Примак, начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства имущественных отношений правительства Хабаровского края

- Давайте начнем разговор с текущих итогов.

- За все время было предоставлено 10300 земельных участков. Но поскольку есть коллективные заявки, то обладателями гектаров являются более 12 тысяч человек. Ажиотаж начала гектарной кампании прошел, люди стали ответственнее относиться к получению земли. Сейчас берут что хотят, сколько хотят, где хотят, для чего хотят. Спрос стал стабильным: по 50-70 договоров заключается ежемесячно на территории края. В этом году предоставлено уже 515 земельных участков. Идет нормальный процесс.

- И что способствует его нормализации?

- На мой взгляд, правильная работа с гражданами органов местного самоуправления. И еще: в нашем крае хорошо организована информационная работа, в том числе всех средств массовой информации.

- В этих данных сколько числится граждан, которые просто оформили ранее используемые без документов придомовые участки под гектары?

- Примерно тридцать процентов. И это хорошо. Народ узаконил свою землю, причем быстро и бесплатно. Это давняя история с теми же садоводами-огородниками, сведения о земельных участках которых не всегда есть даже в местных администрациях. Выявилось, что далеко не везде есть правила землепользования и застройки. И сейчас ускоренно переделываются генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов. Выделяются зоны для индивидуального жилищного строительства, для личного подсобного хозяйства. Потому что большинство текущих планов вообще не предусматривали развития населенных пунктов. Все это выявил закон о «дальневосточном гектаре».

- Можно пояснить на примере?

- Пожалуйста. Человек берет гектар, но может его использовать только для конных и пеших прогулок или для гольфа. Это в селе, где живет сотня человек. А все потому, что эта территория по плану значится как зона рекреации. Конечно, передел планов - это деньги, но надо. По крайне мере местная власть увидела этот абсурд. И сейчас поступают на согласование генеральные планы, где выделяются отдельные новые зоны для личных подсобных хозяйств и т.д.

- Повлияла ли на спрос «дальневосточная ипотека»?

- Эта ипотека предусмотрена, в том числе, и для гектарщиков, причем не зависимо от возраста. Но мы не увидели увеличения спроса.

- Народ задает вопросы по территории «нельзя». Если бы пригород отдали гектарщикам, заявки выросли бы моментально?

- Территорию «нельзя», где запрещено предоставление гектаров, устанавливают сами ведомства и власти разных уровней. Сейчас наметился другой подход: местные власти постепенно открывают для гектарщиков некоторые ранее закрытые территории - возле поселков и даже в самих населенных пунктах. Почему не открыть, если земля начинает работать на благо жителей?!

- А город Хабаровск не собирается ли приблизить к себе дальневосточные гектары?

- 20-километровая зона «нельзя» от границ Хабаровска - это большая территория. Рассматривается вопрос открытия какой-то части пригорода. Комсомольск открыл для гектарщиков свой пригород еще в 2018 году.

- Много ли отказных гектаров?

- Отказы есть. В основном это делают те, кто построил на участках дома, но не может их продать, поскольку земля по закону находится в пользовании. Или те, кто по истечении трех лет пользования гектаром не подал декларацию. Правда, в связи с коронавирусом сроки немного отодвинуты. Однако Росреестр все-таки провел несколько проверок «молчунов». Пошла молва о возможных штрафах. Те, кто услышал, кто понимает, что за три года и близко не подошли к своему гектару, они отказываются от земли. Закон это разрешает. И это нормально: может, тот гектар кому-то нужнее.

- Надо полагать, за три года действия закона уже появилось немало успешных гектарщиков?

- Да, прибавляются. Я назову примеры, но без фамилий, ибо на их рекламу надо спрашивать разрешение, не все хотят пиариться.

- Хорошо, пусть будет так. Но имя гектарщика Павла Кочеткова в печати уже растиражировано, поскольку он был на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным в Благовещенске.

- Примерно сорок процентов из тех, кто определился с видом использования, брали землю под строительство жилья и подсобное хозяйство. Пример: Павел Кочетков, житель Хабаровска, на гектаре в Кругликово за три года поставил дом с нуля, где сейчас делает внутреннюю отделку. Нынче осенью планирует туда переселиться.

На встрече с Мишустиным он назвал проблему застройки. То есть гектар можно взять за границей населенного пункта для строительства жилья, а вот разрешения на строительство дома ему не дадут. Вот какая законодательная коллизия. У него такой проблемы нет, у него земля в населенном пункте, но много вопросов у других гектарщиков, которые на своих участках юридически построить жилье не могут. Мишустин дал поручение ведомствам найти пути решения проблемы.

- Давайте с примерами отойдем подальше от Хабаровска.

- Возьмем пилотный Амурский район, с которого начинались «дальневосточные гектары». Мы туда выезжали. И что увидели? В селе на небольшом «гектарном» участке поставили магазин - новое красивое здание, где жителям удобно покупать продукты. Еще: на заброшенном поле соседи коллективно взяли десять гектаров, расчистили, посеяли сою.

Люди удивляются: разве в городе можно взять гектар? Можно: и в поселке, и в селе, и в городе.

- У нас есть и такие примеры?

- Есть. В городе Амурске распланирован микрорайон для индивидуального жилищного строительства, где человек в рамках гектара взял участок и построил дом.

В Вяземском районе в селе Лончаково народ оформил свои участки, а к ним еще прирезали каждый до гектара - растят замечательную картошку.

В Советско-Гаванском и Ванинском районах другие примеры. Предприниматель нашел свою нишу, открыв на гектаре автомойку, а других там нет.

В Эльбане молодой человек взял участок рядом с автотрассой, подвел электричество, поставил павильон, выиграл муниципальный грант для начинающих предпринимателей, купил оборудование и открыл автосервис.

В том же Эльбане жители одной улицы создали ТОС - территориальное общественное самоуправление. Взяли небольшой участок в рамках «гектара» на своей улице, выиграли грант, построили хорошую детскую площадку с прудом и всякими интересными для детей объектами. Вот вам пример социального проекта, когда люди, не дожидаясь милости от властей, сами сделали полезное дело.

- А как ТОС мог взять гектар?

- Гектар взял не ТОС, а человек, его участник. А вот необычный пример. В Николаевском районе энтузиаст взял участок для взлетной площадки дельтапланов. До этого его выгоняли с участка энергетики. Но когда он оформил участок законно, претензии прекратились. А он и сам летает, и с ребятишками занимается.

- Среди гектарщиков много любителей торговли?

- Немного. Быть может, потому, что торгашей уже много, в этой сфере большая конкуренция. Из тех гектарщиков, которые определились с видом деятельности, четверть указали садоводство и огородничество. Почему? Потому что в поселках (в том же Эльбане), где люди живут в многоэтажках, им хочется растить свои овощи и ягоды. И, по сути, в зоне видимости они берут участки в рамках «гектара» и занимаются желанным делом. И приятно, и полезно - особенно сейчас, при нынешних ценах. В том же Эльбане такие участки взяла целая улица: огородили свои участки, ставят баньки, сарайчики, теплички – и им хорошо.

- Давно не рассказывали о конфликтах между гектарщиками.

- Громких конфликтов нет. А мелкие, если и возникают, решаются местной властью. Они всегда были, есть и будут. Но никогда не перерастут в крупные или публичные, если местная власть вовремя разберется и примирит непримиримых. Нерешаемых вопросов нет.

- Что происходит нынче в Кругликово, в Свечино, где власть начала помогать гектарщикам в обустройстве инфраструктуры?

- В Кругликово вовсю идет строительство - подводят электроэнергию, часть дороги уже в асфальте. В Свечино тоже построили часть дороги за селом, и уже поступают заявки на подключение электроэнергии на конкретных участках, потому что люди смогли, наконец, доехать до своих гектаров.

О чем говорят эти два примера? Выгоду получают гектарщики, но и местным жителям достаются плюшки. В Кругликовском сельском поселении (входят села Кругликово, Владимировка, Зоевка) была древняя электросеть. Через план социального развития края с участием федерального софинансирования РЖД монтирует сейчас 31 подстанцию с новым оборудованием, устанавливает новые опоры, то есть дает надежное электричество всем селам поселения. И сейчас любой житель за 550 рублей может подключиться к надежному поставщику электроэнергии. А в Свечино подвели дорогу к местному кладбищу, куда раньше невозможно было добраться.

- Планируются ли «плюшки» другим поселениям гектарщиков?

- По количеству гектарщиков дальше планируется создание инфраструктуры в Елабуге и Краснознаменке. По Краснознаменке уже разработана проектно-сметная документация, строительство дороги намечается на 2021-2022 годы. Электричество там уже подвели. Сейчас проходит экспертизу документация по дороге от Елабуги. На все сразу денег нет – это понятно, но постепенно гектарщиков продолжат благоустраивать.

Сейчас мы собираем предложения от администраций районов, что они планируют на дальнейшее в смысле помощи гектарщикам, чтобы сейчас это закладывать в краевой план. Потому что, например, строительство дорог – очень дорогое удовольствие. Ведь сейчас нельзя сделать простую грунтовку, дороги строятся только по нормативам. Нельзя привезти машину гравия и засыпать ямы – нецелевое использование средств. А если строить по нормам… В том же Кругликово отказались строить дорогу по всему поселению гектарщиков, как было в первом варианте. Сейчас строится три основных участка, где юди обживают гектары, где это востребовано, цена проекта - триста миллионов рублей. Первый вариант экспертизу не прошел. Нам сказали: это населенный пункт, здесь должны быть тротуары, бордюры, освещение, ограждение - такие требования. Если так делать, то цена дорог укладывалась там в миллиард рублей.

- Чем закончим разговор?

- Закон живой. Сейчас в него готовятся очередные поправки. В том числе по поручению Мишустина – о предоставлении дополнительных земельных участков. То есть если освоил свой первый гектар, получив землю в аренду или в собственность, то можешь получать второй «дальневосточный гектар» на прежних условиях. Это очень хорошая новость. Особенно для пчеловодов: кто скажет, что они не освоили свои первые гектары?! И такой закон будет.

Раиса Целобанова