Рыбная доступность, тесты и преступность

Обзор новостей «Молодого дальневосточника XXI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Хабаровчанам стали приходить странные письма от «Госуслуг». «Здравствуйте! Текущий расчётный период завершается. На вашем социальном счёте сформировался положительный платёжный баланс. Поэтому Вам произведён перерасчет по вычетам НДС и начислена сумма к возврату. Срок для оформления заявки истекает в текущем месяце. Если не последует Вашей реакции, средства будут депонированы на возвратный счёт ведомства. Для получения следуйте инструкциям на официальном портале». Ниже размещены гиперссылка «Перейти на портал Госуслуг ВНДС».

Судя по всему, эти письма рассылают мошенники. И перейдя по ссылке, компьютер может заразиться вирусом или трояном. Приходят эти сообщения с адресата, озаглавленного как «Госуслуги» с аватарой герба РФ. Призываем хабаровчан быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов!

irinakrasnovalisovaya «Я их удаляю и никуда не перехожу по ссылкам».

kosmetiks_khv «Спасибо вам за информацию».

vladlenc89 «Нормально смотрите, это не те «Госуслуги», если что. У «Госуслуг» своя лэйба (логотип), не в виде орла, там развод чистой воды».

Москвичи «поднимают» Хабаровск

Москвичи помогут Хабаровску стать лучше. В краевом центре состоялась встреча мэра Хабаровска с членами Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ФНИСЦ РАН). Московские социологи предложили метод, благодаря которому наш город станет еще лучше. Ученые станут собирать мнения граждан и обрабатывать эти данные. На этой основе будет вынесен «вердикт» и рекомендации.Анкеты разрабатываются отдельно для каждого города. В нее входят разнонаправленные вопросы: хотят ли люди уехать и почему; считают ли жители возможными комфортное проживание на этой территории, несмотря на те условия, которые сложились; что они считают нужным сделать прежде всего, и другие темы, касающиеся социального блока.Например, на основе опроса жителей Магадана был сделан следующий вывод: город погибнет через два года, если не построят трассу Магадан – БАМ.

savinovatanya2468 «Слушайте, вы уже замучили своими анкетами, тестами и прочими методами».

raisakhv «Опять Москва... Только в ней вся сила нашей жизни... Умора!».

poliakovanadezhda56 «Приехали и уехали».

mari_nochka27 «Зарплаты сделайте значительно выше - никто и не захочет уезжать».

simonoff4212 «Чтобы узнать мнение жителей края, надо тащить москвичей или надо бабахнуть бабки в проект Хабаровск – Сахалин. Жителей за идиотов считают».

А сейчас горбуша! Я сказал горбуша!

45 тонн «доступной» рыбы привезли в Хабаровский край. Горбуша будет продаваться не дороже 130 рублей за килограмм, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Хабаровском крае продолжаются поставки лососевых по сниженным ценам. Всего с конца августа в торговые сети завезено около 160 тонн рыбы свежего улова. Очередную партию объемом около 45 тонн доставили в Хабаровск на минувших выходных.

При этом с рыбопромышленниками края достигнута договоренность о поставках еще порядка 450 тонн рыбы по социальному проекту. В ближайшее время в Хабаровск доставят партию свежей кеты, которая будет продаваться по 150 рублей за килограмм.

akimo_olga «Доступная», наверно, не зря в кавычках».

titihna «Да? Странно, а зачем нам логистика? Все крупные города вдоль реки. И рыбы доступной практически нет. Зато в Москве и ее округе валом. Дешевле, чем здесь».

irinakrasnovalisovaya «Опять тухляк нам подкинут. Что, поиздеваться над народом захотелось?».

serg_beliy82 «@irinakrasnovalisovaya Вечно недовольные заныли, все вам не так. Один сифон - звезда в небе».

wellch3424 «Ранее в магазинах «Раз-Два» была горбуша по 165р., при этом в магазинах низких цен она была в среднем по 135. Ну а теперь в «Раз-Два» 265р. Вот и вся математика».

liudmila.9443 «Я не видела горбушу по доступной цене ни в «Самбери», включая район Энергомаша и Центральный рынок. Цены от 200-230 р, причем горбуша переморожена или уже порчена, т.к. кости от мякоти рыбы отходят. Но самое главное: летнюю кету продавали на рынках в павильонах по 340-360 р. Заморожена, непотрошеная, вид несвежей, с душком. А когда же будет продаваться свежая осеннего лова кета, или она уже «уплыла» на Запад, в Китай?????? До каких пор мы будем, живя в рыбном крае, покупать протухшую и не осеннюю кету, а не горбушу, сухую, несвежую, летнего лова?????!! До каких пор уроженцам края будут продавать дерьмовый товар, а не нашу кету??? Я уже об икре вообще не говорю. В павильоне Центрального рынка только цены видишь да рыбу на вид ужасную, несколько раз размороженную, страшно употреблять и обманывают, что осенняя. Я хорошо знаю с детства такую качественную рыбу. Кто-то увозит, а мы почему-то должны покупать и употреблять! Н А Д О Е Л О!!! Это просто беспредел! С Охотского района привозят в магазин неправильной заморозки, при оттаивании - употреблять нельзя, или вместо горбуши гонят нам ГОЛЕЦ, а цена горбуши!!! Видимо, кое-кто забыл отличие рыбы».

Андрей Канев