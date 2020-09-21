В Хабаровском крае жителям подтопленного села предложат переезд с компенсацией

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил село Корсаково-2 (Хабаровский район). Там затоплено 29 домов. Жители, не покинувшие населенный пункт, вынуждена проживать на втором этаже своих домов.

«Есть два пути: либо строить дамбу, либо - признать эту территорию непригодной для проживания, переселить людей и выплатить компенсации. Многие, судя по нашей встрече, склоняются ко второму варианту. Устали каждый год тонуть», - написал в своем Инстаграме Михаил Дегтярев.

По словам врио губернатора, район и край помогут подтопленцам с юристами и нотариусами. Дегтярев призвал местные власти индивидуально подходить к каждому пострадавшему от паводка, чтобы выплаты были справедливые и покрывали нанесенный ущерб.