Что удалось сделать Дегтяреву за 2 месяца работы?

Два месяца назад указом президента России Владимира Путина Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края. Не исключено, что не последнюю роль в этом назначении сыграл опыт Дегтярева как федерального политика и его умение оперативно решать сложные проблемы, при этом не ломая местную вертикаль власти и в то же время постоянно коммуницируя с рядовыми жителями региона.

Справляется Дегтярев с возложенной на него задачей неплохо. На следующий день после обнародования указа президента он прилетел в Хабаровский край, быстро вошел в курс дел и сформировал костяк своей команды. Что удалось сделать врио губернатора за два месяца? Давайте посмотрим.

Наконец-то решился вопрос с транспортным налогом. Его снизили, и Хабаровский край перестал занимать сомнительный «пьедестал почета» регионов с одними из самых высоких транспортных налогов в ДФО.

«Транспортный налог у нас будет или ниже, или сопоставим с Приморским краем, а стоить это нам будет 226 миллионов. Я 7 сентября вношу законопроект о снижении транспортного налога в краевую думу, и 10-го бюджетный комитет, я надеюсь, меня поддержит», - сказал во время «прямой линии» 1 сентября Михаил Дегтярев.

Свое обещание он выполнил. Депутаты, с которыми врио также удалось найти общий язык, поддержали инициативу и приняли закон о снижении налога. Теперь затраты на содержание автомобиля снизятся у 96 процентов автовладельцев.

Выпадающие доходы бюджета будут возмещены за счет экономии расходов на чиновников. Таким образом, удастся «высвободить» более 400 миллионов рублей.

Бесплатным горячим питанием наконец-то обеспечены все учащиеся младших классов в регионе; введена выплата в 100 тысяч рублей для выпускников школ, набравших 95 и больше баллов на ЕГЭ; продлена программа льготных авиаперелетов для жителей северных районов края (на субсидирование которой выделено 33 миллиона рублей из регионального бюджета).

Дегтярев распорядился расширить охранную зону вокруг «жемчужины» Хабаровского края озера Амут, таким образом запретив рубить там лес. «Есть законодательство, но есть здравый смысл и справедливость. Здесь, вероятно, действовали по закону. Но факт в том, что пострадал облик памятника природы, имеющего ценность для всех жителей края. Нужно сохранить мораторий на рубки в районе хребта Мяо-Чан, а охранную зону вокруг озера Амут увеличить. Это поручение краевому минприроды», - сказал Михаил Дегтярев.

Еще одна острая экологическая проблема касается строительства угольного терминала у мыса Веселый. Врио губернатора дал понять инвестору, что без одобрения населения никакого терминала не будет, и сторонам придется искать компромисс.

Правительство края договорилось с рыбопромышленниками о поставке на потребительский рынок региона более 600 тонн лосося по сниженным ценам; удалось обеспечить доступность красной рыбы для потребителей; оборонные предприятия Хабаровского края получили новые крупные государственные контракты.

«Шесть корветов и несколько десятков Су-35. Это на 8–10 лет заказ…Это огромная поддержка», — сказал Дегтярев в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Хабаровск».

За две месяца в Хабаровском крае открылось несколько крупных предприятий (Совгаванская ТЭЦ, угольный терминал в Ванинском районе).

«Во-первых, это улучшение экологической обстановки в том районе, станция работает на нашем угле Ургальского месторождения и, благодаря современным технологиями очистки выбросов, 99,6% золы улавливается - то есть, атмосфера будет чище, - сказал при запуске ТЭЦ Михаил Дегтярев. – Мы выводим из эксплуатации старые котельные и старую Майскую ГРЭС и получаем дешёвую электроэнергию и возможности для развития местного бизнеса. Это очень современный перспективный промышленный куст и, благодаря вводу Совгаванской ТЭЦ мы получаем хорошую прибавку в экономике Хабаровского края».

Наметились подвижки в вопросе расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, глава региона распорядился разработать новую программу расселения ветхого фонда, включив в нее дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Помимо прочего, Дегтярев нашел время, чтобы объездить все 17 районов Хабаровского края и наладить диалог со всеми главами муниципалитетов.

«Друзья, завершилась поездка по краю. Мы побывали во всех районах. После каждого посещения территории и общения с людьми мы оформляем поручения правительству края и местным властям. Всего таких набралось более 80, часть из которых уже исполнены", - сообщил тогда Дегтярев в своем аккаунте в Instagram.