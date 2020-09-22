В Комсомольске-на-Амуре прошел фестиваль уличного кино

С 18 по 20 сентября жители города Юности в кинотеатре под открытым небом лицезрели новинки короткометражного кино. После окончания мероприятия можно было голосовать за лучшую работу.





Фестивальная площадка развернулась возле ДК «Авиастроителей». Комсомольчане увидели такие ленты, как «Подвиг» (режиссер Иван Петухов, продюсер Тимур Бекмамбетов), «Ничто не может помешать нам любить» (режиссер Ян Гэ), «Маруся» (дебютный фильм Светланы Устиновой) и т.д.

В общей сложности было продемонстрировано 10 кинокартин. Также жители города Президентского внимания могли принять участие в тренинге по актерскому мастерству и узнать, как создаются мультфильмы, комиксы и настольные игры.





Фестиваль уличного кино – крупнейший зрительский смотр лучших российских короткометражных фильмов, проходящий на улицах, стадионах и центральных площадях городов России. В фестивальной эстафете 2020 года принимают участие более 600 населённых пунктов по всей стране. Впервые участие в фестивале принял Комсомольск-на-Амуре.