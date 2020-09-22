В Хабаровске задержали депутата-оппозиционера

Депутат Законодательной думы Хабаровского края, член КПРФ Максим Кукушкин задержан за участие в несогласованных митингах в защиту арестованного по подозрению в организации убийств экс-губернатора Сергея Фургала.

Как сообщает портал «Амурмедиа», политик сейчас находится в четвертом отделении полиции на улице Панькова. Там он дает объяснения. После этого состоится суд. Кукушкину грозит штраф в размере от десяти тысяч рублей.

Напомним, что двоих однопартийцев Максима Кукушкина в июле также привлекали к административной ответственности за организацию несогласованного митинга. Петр Перевезенцев и депутат Законодательной думы Хабаровского края Сергей Ильин 17 июля провели акцию протеста на Комсомольской площади.



