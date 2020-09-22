Дальневосточного двойного убийцу ищут уже 57 лет

Житель поселка Анюйск (Билибинский район, Чукотский автономный округ) 8 июня 1963 года убил двух женщин. После этого он взял с собой охотничье ружье, патроны и скрылся. Вот уже 57 лет его не могут найти.





Тем не менее, на сайте Следственного комитета висит информация о розыске убийцы. Его зовут Павел Петрович Золотовский 1937 года рождения, уроженец села Сгибнево Сковородинского района Амурской области.





Гражданам, видевшим Золотовского или что-либо знающим о месте его нахождения, просьба обратиться в следственное управление СК России по Чукотскому АО по телефону 8 (42722) 2-46-14.



