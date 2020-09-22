Дегтярев: Мы смогли защитить Хабаровск от паводка

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел совещание с главами районов по недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнением. По словам начальника Хабаровского гидрометцентра Светланы Агеевой, пик паводка миновал краевой центр.

Уровень Амура составил 630 сантиметров, что оказалось на 20 сантиметров меньше ожидаемого максимума. Сейчас гребень основной волны идет в низовья Амура. Потоп грозит Комсомольску-на-Амуре, селам Елабуга, Троицкое и Малмыж. Внимание спасателей будет сосредоточено на этих населенных пунктах.

В городе Юности волонтеры заготовили 4 тысячи мешков с песком. Под контролем находятся самые опасные точки. В случае ЧС местные власти готовы развернуть группы насосов. Коммунальщики приступили к тампонированию ливневой канализации и пропускных труб в городских кварталах.

«В Хабаровске наши вовремя принятые превентивные меры дали результат, город защитили, - сказал Михаил Дегтярев. - Еще раз благодарю за это спасателей и волонтеров. Но сейчас работа только начинается, расслабляться рано. В Корсаково-2 со слов жителей нет нормального подвоза питьевой воды, это нужно срочно исправить. Комиссии должны ускорить осмотры. По Корсаково нам нужно оценить два варианта: переселить людей или построить дамбу. И решение будет зависеть от бюджетных возможностей региона».

Тем не менее, как признал врио губернатора, ситуация в крае и Хабаровском районе складывается непростая. Впереди предстоит большая работа по оценке ущерба.