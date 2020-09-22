В Хабаровском крае пройдет конкурс «Крылья ангела»

Семейный сектор социального отдела Хабаровской епархии приглашает детей из многодетных семей принять участие во всероссийском конкурсе «Крылья ангела».

«Крылья ангела» — акция, проводимая РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Акция проходит в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия», который направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, решение задач по улучшению качества их жизни, создает социальные лифты и дает равные возможности для всех детей из многодетных семей России раскрыть свой потенциал во Всероссийских фестивалях и конкурсах проекта.

Всероссийская акция «Крылья ангела» приурочена к одному из самых трогательных праздников в году Дню матери, где дети рисуют своего Ангела-хранителя, каким они его представляют. И часто его воплощением является мама как олицетворение доброты, любви, защиты и спасения.

Если позволит эпидемиологическая обстановка, то акция пройдет 27 ноября. Если обстановка сложится иначе, работы принимаются до 27 ноября 2020 года в электронном формате и в оригинале.

Для участия необходимо до 11 ноября подать заявку Екатерине Чупровой (по телефону +79141791888, в вотсапп или на почту ss.somd@mail.ru). 10 лучших работ детей 6–17 лет из многодетных семей Хабаровского края будут направлены в Москву.

Каждый ребенок из многодетной семьи может принять участие и выиграть ценные призы. Авторы лучших работ получат ценные призы, попадут на художественные выставки по всей стране, а также в памятную книгу-альбом «Крылья ангела» и получат именной сертификат от Никаса Сафронова.