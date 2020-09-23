В Хабаровском крае от гриппа защищено 37% жителей

В регионе продолжает бушевать ОРВИ – эпидемиологический порог по этому показателю превышен на 28%. На карантин закрыт 131 класс в 37 школах. Тем не менее, вакцинация взрослых от гриппа идет активнее, чем детей. Участились случаи отказа родителей от вакцинации детей как в школах, так и в детских садах





Расходятся показатели и по районам. Низкие темпы отмечены в краевом центре, в Амурском, Николаевском, Нанайском, Бикинском, Верхнебуреинском районах. Активнее всех прививаются жители Аяно-Майского района.





В обще сложности, план иммунизации населения Хабаровского края от гриппа выполнен на 37%. Вакцинацию планируют завершить к 15 октября. Что ее ускорить, в Хабаровске увеличат число мобильных прививочных пунктов. Возможно, их разместят на городских площадях и возле самых крупных торговых центров.





«Я всех глав муниципальных образований предупреждаю о персональной ответственности за эффективность проводимой вакцинации. Потому как неэффективно-проведённая вакцинация будет означать дополнительную нагрузку на лечебные учреждения, особенно в условиях, когда ещё не миновала ситуация с новой коронавирусной инфекцией», - сказал и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.



