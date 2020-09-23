ДТП в Ульчском районе: два человека в реанимации

Двое пострадавших в ДТП недалеко от поселка Решающий (Ульчский район) сейчас находятся в реанимации во второй краевой больнице города Хабаровска. Врачи оказывают помощь еще 21 человеку. Семнадцать пациентов были доставлены накануне с места аварии санитарными вертолетами.





Еще четверо человек сначала отказались от госпитализации, но потом своим ходом добрались до Хабаровска и обратились за медицинской помощью. В результате, девять пострадавших отпущены на амбулаторное лечение. Остальные до сих пор находятся в ККБ №2.





Напомним, что 22 сентября на выезде из поселка Решающий Ульчского района перевернулся автобус с 44 пассажирами на борту. К счастью, никто не погиб. Тем не менее, все получили травмы различной степени тяжести. Наименее пострадавшим спасатели оказали помощь прямо на месте.





В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).