В Хабаровске реконструируют позорную лестницу

Так называемая Тургеневская лестница давно портит облик города. Без содрогания на нее невозможно смотреть – она вся разрушенная, неровная, с торчащими железяками. И при этом еще и опасная. Не туда наступишь, и перелом ноги обеспечен. Даже раскрашенные рыбами перила не затмевают убогость.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что лестница будет наконец-то реконструирована. По его словам, уже существуют предложения от творческой молодежи, как именно обновить городской объект.

«Предложения можно и нужно использовать, чтобы лестница стала не просто дорогой к Амурскому бульвару, а настоящей достопримечательностью города. Необходимо обобщить все имеющиеся у нас материалы, разработать техническое задание и с начала 2021-го уже приступить к проектированию», - дал поручение городскому департаменту архитектуры градоначальник.

Тургеневская лестница уже включена в список инвестиционных проектов. Представлено 18 эскизов реконструкции. В числе предложений: полукруглые световые конструкции, плавный пандус, который разместится на соседнем склоне, лифт, уникальное вертикальное озеленение, создание арт-пространств, установка памятников и т.д.