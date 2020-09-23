В Хабаровске перекроют движение из-за гигантской ямы

С 22 часов 25 сентября до 24 часов 26 сентября будет перекрыто движение автомобильного транспорта по улице Воронежской. Причина – замена трубопровода, расположенного под проезжей частью.

В ходе гидравлических испытаний трубу повредили, после чего в районе дома №69 по улице Воронежской образовалась огромная яма. Горячую воду для жителей окрестных домов отключать не будут.

Объезд проблемного участка возможен по улицам Совхозной и Николаевской. Менять «нитку» и заделывать провал поручено трем бригадам рабочих.