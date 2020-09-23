Житель Хабаровского края донес на безвинного человека

Житель села Новый мир (Комсомольский район) пришел с перебинтованной рукой в полицию и заявил, что конечность ему сломал его знакомый. 36-летний мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но, тем не менее, от своих слов не отказывался.





Полицейские провели расследование. Оказалось, что потерпевший действительно поссорился с указанным им селянином, но тот никаких повреждений не наносил. Дело закончилось словесной перебранкой. А руку доносчик сломал совершенно по другой причине (упал где-то по пьяни). Однако он решил отомстить обидчику и написать на того заявление.





Месть вернулась бумерангом. За заведомо ложный донос возбуждено уголовное дело. Мужчине с переломанной конечностью грозит до двух лет лишения свободы.



