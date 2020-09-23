Хабаровские профессионалы завоевали две бронзовые медали

Подведены итоги восьмого национального чемпионата WorldSkills Russia - 2020. Представители Хабаровского края смогли завоевать на престижном конкурсе две бронзовых медали. Лауреатами стали Анастасия Бутарова (компетенция «Хлебопечение») и Захар Задорожный («Производственная сборка изделий авиационной техники»). Знай наших!





Еще пять человек получили награду Medallion of Excellence. Ее присваивают конкурсантам, набравшим не менее определенного количества баллов, то есть полностью подтвердившим свои профессиональные навыки. Среди награжденных Александр Безруков («Поварское дело»), Диана Булгакова («Графический дизайн»), Диана Курбацкая («Экспедирование грузов»), Илья Гаязов, Диана Васечко (оба – «Инженерный дизайн CAD»).





В WorldSkills Russia - 2020 приняли участие более 3100 участников из 85 субъектов России. Их работы оценивало семьсот экспертов. Чемпионат стал самым масштабным мероприятием в своем роде в истории не только российского, но и мирового движения Ворлдскиллс. В следующем году нацфинал пройдет в Уфе.



